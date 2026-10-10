Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Fue reemplazado ante Instituto

Se confirmó la lesión de Leandro Paredes y sufre Boca

El capitán y estrella del Xeneize padece un desgarro y se pierde al menos el partido de ida contra Vasco da Gama por la Copa Sudamericana

Por Redacción

 El mediocampista de Boca Leandro Paredes sufrió un desgarro grado dos y se perderá la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama, partido que se disputará el próximo martes a las 21:30 en La Bombonera.

La zona afectada es el isquiotibial de la pierna derecha y, segíun los tiempos lógicos de recuperación, se perdería tanto la ida (13/10) en la "Bombonera" y la vuelta (20/10) en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro.

El futbolista sintió un dolor en el encuentro ante Instituto, válido por la fecha 12 del Torneo Clausura, que terminó en empate 2 a 2. Paredes había saltado a la cancha a los 10 minutos del segundo tiempo y debió ser reemplazado a los 26. 

En conferencia de prensa, el técnico Rodolfo Arruabarrena había sido contundente: "Lea se tendrá que hacer los estuidios pero creo que al salir y por las caras... no he estado con él pero supongo que para el martes está descartado".

Finalmente, este sábado el mediocampista realizó los chequeos correspondientes con los cuales se confirmó la gravedad de la lesión.

¿Quién reemplazará a Paredes en la Sudamericana?

El "Vasco" Arruabarrena habló en conferencia de prensa liuego del empate y se lamentó por la lesión de Paredes, a quien deberá buscarle reemplazante para la Copa Sudamericana (al menos en la ida). 

"Tengo reemplazante. Obviamente Leandro es nuestro capitán, saben lo que genera fuera y dentro del grupo. Pero hoy jugó (Williams) Alarcón, el "Chelo" (Milton Delgado), ha terminado bien. Tuvo algunos minutos el "Ruso" (Santiago Ascacíbar)", afirmó el DT. 

Por otro lado, destacó: "Podemos armar un buen medio, pero una cosa es hablarlo y otra el martes poder demostrarlo. Estoy seguro que hambre y ganas tienen”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?