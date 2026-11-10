Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Deportes

Se define la fecha para recibir a Newell's en el Bosque por los Playoffs

Las autoridades descartaron la organización del encuentro el sábado 21 tras la coincidencia con un recital en el Hipódromo y la Copa Sudamericana

Por Redacción

La Liga Profesional de Fútbol ultima los detalles del organigrama para los octavos de final del Torneo Clausura. En el caso de Gimnasia, la planificación original sufrió complicaciones por compromisos logísticos del Aprevide. El choque frente a Newell’s en el Juan Carmelo Zerillo quedó descartado para el sábado y se disputaría el lunes 23 de noviembre, aprovechando la jornada no laborable por el Día de la Soberanía Nacional.

La imposibilidad de jugar el sábado por la noche radicó en la realización de un festival musical en el Hipódromo de La Plata, evento que contará con las presentaciones de La Vela Puerca, Barbi Recanati y el cierre a cargo de Las Pelotas. La proximidad geográfica entre ambos escenarios y la coincidencia de horarios llevaron al organismo provincial a vetar el partido en esa franja horaria.

A los factores territoriales se sumó un estricto criterio de desconcentración de público. Esa misma jornada se definirá la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro. Frente a una eventual consagración del conjunto Xeneize, la seguridad prefirió evitar un posible cruce entre la parcialidad albiazul y los festejos en el centro de la Ciudad.

Si bien la entidad organizadora evaluó adelantar el partido para las 17 horas del sábado, la comisión directiva del Lobo inició tratativas para modificar la fecha. Sin embargo, no se desestima la opción del domingo y la AFA habría ofrecido trasladar el compromiso al lunes feriado, una alternativa que conformó a las partes y que permitirá al elenco de Ariel Pereyra afrontar el cruce eliminatorio con un esquema de seguridad acorde a la trascendencia del evento.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?