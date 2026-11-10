La Liga Profesional de Fútbol ultima los detalles del organigrama para los octavos de final del Torneo Clausura. En el caso de Gimnasia, la planificación original sufrió complicaciones por compromisos logísticos del Aprevide. El choque frente a Newell’s en el Juan Carmelo Zerillo quedó descartado para el sábado y se disputaría el lunes 23 de noviembre, aprovechando la jornada no laborable por el Día de la Soberanía Nacional.

La imposibilidad de jugar el sábado por la noche radicó en la realización de un festival musical en el Hipódromo de La Plata, evento que contará con las presentaciones de La Vela Puerca, Barbi Recanati y el cierre a cargo de Las Pelotas. La proximidad geográfica entre ambos escenarios y la coincidencia de horarios llevaron al organismo provincial a vetar el partido en esa franja horaria.

A los factores territoriales se sumó un estricto criterio de desconcentración de público. Esa misma jornada se definirá la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro. Frente a una eventual consagración del conjunto Xeneize, la seguridad prefirió evitar un posible cruce entre la parcialidad albiazul y los festejos en el centro de la Ciudad.

Si bien la entidad organizadora evaluó adelantar el partido para las 17 horas del sábado, la comisión directiva del Lobo inició tratativas para modificar la fecha. Sin embargo, no se desestima la opción del domingo y la AFA habría ofrecido trasladar el compromiso al lunes feriado, una alternativa que conformó a las partes y que permitirá al elenco de Ariel Pereyra afrontar el cruce eliminatorio con un esquema de seguridad acorde a la trascendencia del evento.