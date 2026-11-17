Estudiantes presentará hoy desde las 17:00 con una conferencia de prensa en el auditorio del estadio UNO hs al director técnico del fútbol femenino de cara a la temporada 2027.

Mauro Silva, que hasta el momento se desempeñaba como entrenador de la Sub 16, llegará a la conducción de la Primera División acompañado de Daniel Añon como ayudante de campo, Gabriel Simoncini como preparador físico y Tomás Guallama como entrenador de arqueras.

Por su parte, Sofía Vendittuoli, quien estuvo a cargo del plantel superior desde junio de 2025 a la fecha seguirá, pero en la conducción técnica de la Reserva.

Giay extendió su vínculo con el Verdão hasta 2031

El ex lateral derecho de San Lorenzo y actual integrante de la Selección Argentina se encuentra en el mejor momento de su carrera, algo que despertó el interés de varios clubes del fútbol europeo, entre ellos el del Napoli de Italia.

Si bien el futbolista de Palmeiras el año pasado había firmado la extensión de su contrato con el conjunto paulista hasta 2030, ante el superlativo nivel y la aparición de algunas instituciones interesadas en contar con el hombre de 22 años, desde la entidad brasileña aceleraron para anular cualquier posibilidad de que el futbolista busque otros rumbos y decidieron blindar su pase, extendiendo hasta 2031 el vínculo.

En vistas a la final de la Copa Libertadores, la final de la Copa de Brasil ante Gremio y el cierre del Brasileirao, donde se encuentra luchando palmo a palmo con Flamengo, esto es una gran noticia para la escuadra del portugués Abel Ferreira, que tiene en Agustín Giay a un nombre que ha tenido una gran temporada, asentándose aún más en el equipo y aportando cuatro goles y una asistencia, luego de haberse quedado a las puertas de formar parte del plantel de la Selección Argentina que disputó el Mundial de este año. De hecho el nacido en la provincia de Santa Fe, viajó a Estados Unidos y ante las dudas sobre la presencia de Montiel y Molina, formó parte de las prácticas en Kansas.

De esta manera, el lateral del rival del Pincha en la final del 28 en la Copa Libertadores, se aseguró al menos por cinco años más la ficha del ex Ciclón, que ya acumula 108 encuentros con la casaca verde y que seguirá vistiendo dichos colores pese al fuerte interés de varios clubes del viejo continente que quieren sumarlo, en una situación que marca la diferencia de poderío económico que posee el fútbol brasileño respecto al resto del continente sudamericano.