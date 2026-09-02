Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
ESTUDIANTES TIENE TIEMPO HASTA ESTA NOCHE PARA SUMAR UN REFUERZO

Se termina la espera: llega el volante central a Estudiantes

La chance de que sea Rodrigo Villagra es muy difícil. Hay otros nombres que maneja la secretaría técnica. Hoy lo anunciaría

Rodrigo Villagra es muy difícil que salga del Inter de Porto Alegre

Por Redacción

Se acaba el mercado de pases para Estudiantes que seguirá hasta último momento en la búsqueda de un volante central que le permita a Alexander Medina tener alternativas a Ezequiel Piovi.

Está claro que un jugador se sumará pero no se sabe todavía quién, porque la chance de que sea Rodrigo Villagra es casi imposible, por las pretensiones del CSK Moscú (dueño del 50% de la ficha) y del Inter de Porto Alegre, club en donde está jugando.

Por lo pronto hasta hoy a las 23:59 el Pincha tendrá tiempo para anotar a un jugador por el cupo que le queda disponible. Hay nombres arriba de la mesa. Uno de ellos es Matías Galarza Fonda y otro, también casi imposible, jorge Rodríguez.

El puesto de volante central quedó con pocas variantes ante la salida de Mikel Amondarain. Piovi no tiene un suplente y preocupa que una amarilla en el partido de ida lo marginaría para la revancha.

VENTA DE ENTRADAS PARA LA COPA LIBERTADORES

Comenzó ayer la venta de entradas para el partido de ida entre Estudiantes y Corinthians. Se desarrollará de manera escalonada: ayer, hoy y mañana la venta exclusiva para abonados. Desde pasado maána al lunes la venta de generales y plateas será exclusiva para socios y abonados. Martes 8 y miércoles 9 la venta será liberada.

Los valores son: Platea Abono Familia (abonados y socios, $65.000, no socios: $105.000); generales (Abonados y socios: $50.000); Platea Premium (abonados: $75.000, abonados y socios: $82.000, no socios: $122.000).

LA RESERVA ANTE FERRO

Por la séptima fecha del Torneo Clausura Proyección, la Reserva de Estudiantes enfrentará hoy a partir de las 16 a Ferro en condición de visitante.

Para este encuentro el entrenador Jonatan Schunke citó a Borzone y Botti (arqueros); Santecchia, Acosta, Desábato, López Bertero, Messina, Caggiano, Georgieff y Valentukonis (defensores); Traina, Spalletta, Atum, Alcaraz, Villar, Suárez e Ipoutcha (volantes) y Domínguez Ávila, Serrano, Silveti, Sagües Barreiro y Basualdo (delanteros).

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?