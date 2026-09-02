Se termina la espera: llega el volante central a Estudiantes

Se acaba el mercado de pases para Estudiantes que seguirá hasta último momento en la búsqueda de un volante central que le permita a Alexander Medina tener alternativas a Ezequiel Piovi.

Está claro que un jugador se sumará pero no se sabe todavía quién, porque la chance de que sea Rodrigo Villagra es casi imposible, por las pretensiones del CSK Moscú (dueño del 50% de la ficha) y del Inter de Porto Alegre, club en donde está jugando.

Por lo pronto hasta hoy a las 23:59 el Pincha tendrá tiempo para anotar a un jugador por el cupo que le queda disponible. Hay nombres arriba de la mesa. Uno de ellos es Matías Galarza Fonda y otro, también casi imposible, jorge Rodríguez.

El puesto de volante central quedó con pocas variantes ante la salida de Mikel Amondarain. Piovi no tiene un suplente y preocupa que una amarilla en el partido de ida lo marginaría para la revancha.

VENTA DE ENTRADAS PARA LA COPA LIBERTADORES

Comenzó ayer la venta de entradas para el partido de ida entre Estudiantes y Corinthians. Se desarrollará de manera escalonada: ayer, hoy y mañana la venta exclusiva para abonados. Desde pasado maána al lunes la venta de generales y plateas será exclusiva para socios y abonados. Martes 8 y miércoles 9 la venta será liberada.

Los valores son: Platea Abono Familia (abonados y socios, $65.000, no socios: $105.000); generales (Abonados y socios: $50.000); Platea Premium (abonados: $75.000, abonados y socios: $82.000, no socios: $122.000).

LA RESERVA ANTE FERRO

Por la séptima fecha del Torneo Clausura Proyección, la Reserva de Estudiantes enfrentará hoy a partir de las 16 a Ferro en condición de visitante.

Para este encuentro el entrenador Jonatan Schunke citó a Borzone y Botti (arqueros); Santecchia, Acosta, Desábato, López Bertero, Messina, Caggiano, Georgieff y Valentukonis (defensores); Traina, Spalletta, Atum, Alcaraz, Villar, Suárez e Ipoutcha (volantes) y Domínguez Ávila, Serrano, Silveti, Sagües Barreiro y Basualdo (delanteros).