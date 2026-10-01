Selección: comenzó la nueva era con baile

La renovada Selección, que anoche terminó jugando con solo dos “históricos” (Emiliano Martínez y Julián Álvarez) comenzó a dar sus primeros pasos post Lionel Messi con una goleada por 4-0 sobre Bolivia, en el primer amistoso de los tres que tiene por delante, celebrado en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.

La “Nueva Scaloneta”, que se encuentra en plena construcción, dejó muy buenas sensaciones, a partir de la inclusión de otros apellidos que buscan ganarse su espacio en el equipo, que jamás salió de su idea futbolística.

Lautaro Martínez, Nicolás Paz, el flamante capitán, Cristian Romero, y el Flaco Juan Manuel López, con pasado en la Liga Amateur Platense (primer grito con la Celeste y Blanca), marcaron los goles de la Selección, que tuvo además los estrenos de varios apellidos, entre ellos, Leonel Flores (Boca) y Valentín Gómez (ex Vélez).

Los primeros minutos fueron de dominio absoluto del equipo argentino. Con Mac Allister como el volante más suelto al momento de gestar juego; Palacios arrancando de atrás y Nico Paz moviéndose por la derecha y siendo uno de los armadores del equipo.

A Gianluca Prestiani, otro de los “nuevos” en este proceso, se lo vio rápido en el traslado por la izquierdo, aunque le costó asociarse con Paz. Y en ofensiva, el “doble nueve” con Lautaro y Julián, algo que no es nuevo en el equipo nacional, ya que los dos delanteros compartieron minutos en la cancha en un total de 18 partidos. Sin embargo, el verdadero foco de análisis se encuentra en los momentos donde el entrenador decidió romper el molde y mandarlos a la cancha desde el arranque.

Bolivia, que también anoche inició un nuevo proceso futbolístico, con recambio de apellidos y de esquema táctico, no estuvo preciso. Se abroqueló de tres cuartos de cancha hacia atrás y le entregó la iniciativa a la Selección, que dominó, pero que le costó romper a la defensa rival, hasta que a los 18 minutos, un toque corto de Mac Allister le llegó a Lautaro Martínez, que con un derechazo bajo y esquinado abrió el marcador.

El plan de la Selección estuvo basado en la rápida recuperación de la pelota y tratar de generar fútbol en espacios reducidos. Si bien el rival fue de otra jerarquía, el equipo pudo desarrollar esa idea. Y a partir de esa tendencia, llegó el segundo grito de la noche en el Mario Kempes. Salida en falso de la defensa de Bolivia, producto de la presión alta; la recuperación de Mac Allister y el pase filtrado de Ezequiel Palacios para Nico Paz, que resolvió con categoría ante el achique del arquero, a los 28.

La Selección, pese a la poca injerencia de Bolivia, mostró cosas interesante a partir del trabajo de Prestiani, y de Román Vega, cuyos apellidos sorprendieron al integrar el equipo titular. Pese al recambio, la idea futbolística de Lionel Scaloni se mantiene: presión alta, tenencia de pelota, rápida recuperación y generación de juego.

MINUTOS PARA MASTANTUONO Y BARCO Y DEBUT DE FLORES

Después del cabezazo goleador del Cuti Romero, a los 8, Scaloni mandó a la cancha a otros dos jugadores que ya comienzan a ganarse un lugar de cara al futuro.

Se trata de Franco Mastantuono y Valentín Barco, que formó parte del último Mundial, pero que ahora tendrá una mayor participación. Lo mismo que Leonardo Balerdi, que volvió a sumar minutos tras haber quedado afuera de la Copa del Mundo por lesión.

El ex River se movió por izquierda (se asoció con Lautaro); mientras que Barco lo hizo por el mismo sector, pero más adelantado respecto de su posición habitual. También hicieron su estreno la “joya” de Boca, Leonel Flores y el ex Vélez, Valentín Gómez.