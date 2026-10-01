Uno por uno

Sin un destacado negativo. El combinado nacional mantuvo un rendimiento parejo y los ingresados dispusieron de pocos minutos para dejar una valoración concluyente.

E. Martínez (6)

Fue un espectador durante gran parte de la noche. El rival casi que no lo exigió.

Agustín Giay (6)

Cumplió en ambas facetas. Correcto en defensa y atento para sumarse al ataque.

Cristian Romero (7)

Adelantó líneas con pases en profundidad. Nada que reprochar en defensa. Coronó con el gol.

l. Martínez (7)

Al igual que el Cuti, no tuvo inconvenientes en la última línea. También fue una opción de salida.

Román Vega (6)

Tuvo libertad para proyectarse por su banda. En la marca sufrió poco.

G. Prestianni (6)

Movedizo y participativo. Intentó generar en cada participación.

A. Mac Allister (7)

Fue la columna vertebral del equipo, manteniendo el equilibrio en mitad de cancha.

E. Palacios (6)

Desde su posición se encargó de abrir los caminos para encaminar a sus compañeros al ataque.

Nicolás Paz (7)

Gol y asistencia. Ocupó los lugares vacíos del ataque. En el ST se mostró más asociativo con el juego.

Julián Álvarez (7)

Activo y dinámico. Colaboró en la gestación de juego y en la conexión con el ataque.

L. Martínez (8)

Rompió el cero. Como su apodo lo indica, es un toro. Luchó cada pelota y estuvo siempre predispuesto para ir al frente.

Ingresaron

L. Balerdi (5)

Tuvo un ingreso sin sobresaltos.

F. Mastantuono (6)

Entró con actitud y movilidad. Se hizo cargo de la pelota parada.

valentín barco (5)

Otra vez jugó a perfil cambiado. Tuvo algunas intervenciones.

Santiago Simón (5)

Tuvo algunos contactos con el balón. No se desentendió.

E. Fernández (5)

Intentó involucrase en el juego, aunque tuvo poca incidencia.

José López (6)

Aprovechó los minutos que tuvo. Convirtió y mostró un gran nivel.

Valentín Gómez (-)

El rival no le generó complicaciones en los minutos que estuvo en cancha.

Leonel Flores (-)

Se mostró atrevido y dejó algunos destellos.

promedio

6,20

Encontró el camino al gol cuando el partido estaba cerrado y fue referencia permanente de ataque. Ganó varios duelos, presionó a la defensa rival y aportó entrega y sacrificio durante el tiempo que le toco estar dentro del campo de juego. Además de él, Nico Paz y Julián Álvarez también tuvieron una actuación destacada.

Correcta actuación del colombiano, que manejó el pasar del encuentro sin mayores inconvenientes. Pasó prácticamente desapercibido en el desarrollo del partido.