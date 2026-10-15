Semifinal en La Plata: será el séptimo partido

Después de 17 años la Ciudad recibirá una nueva semifinal de Copa Libertadores. Será la sexta de la historia que se disputará en La Plata. Estudiantes, otra vez, en el reducido grupo del póker de equipos que sueñan con la “Gloria Eterna”.

La primera semifinal se disputó el 24 de abril de 1968 en el viejo estadio de 57 y 1. El Pincha recibió al “Racing de José”, vigente campeón. Pero esta vez fue la revancha, luego del 2-0 en Avellaneda para la Academia. Goleó Estudiantes 3-0 con tantos de Rodolfo Fucceneco y Juan Veron (2). De esta manera llevó la serie a un tercer partido, ya que en ese entonces no había diferencia de gol.

¿Cómo formó el equipo de Osvaldo Zubeldía en esa primera semifinal? Alberto Poletti; Ramón Aguirre Suárez, Rodolfo Fucceneco, Raúl Madero, Oscar Malbernat; Carlos Bilardo, Carlos Pachamé, Felipe Ribaudo; Marcos Conigliaro, Eduardo Flores y Juan Ramón Veron. En el primer tiempo se fue expulsado Pachamé.

Tres días después se enfrenatron en la cancha de River y empataron 1-1. Entonces la diferencia de gol le sirvió a los albirrojos que se metieron por primera vez en la final. El gol Pincha fue una obra de arte de la Bruja Verón: de chilena.

Al año siguiente volvió a jugar en La Plata y nuevamente fue el segundo partido. Esta vez quien cino fue la Universidad Católica. El partido se disputó el 7 de mayo en el Jorge Hirschi y Estudiantes ratificó el 3-1 en Santiago de Chile con otro 3-1, con goles de Verón, Flores y Vallejos en contra. Así se clasificó a la segunda final.

Otra vez disputó semifinales en 1970. Esta vez el rival fue River, con victoria en el Monumental 1-0 y luego un 3-1 en La Plata en el partido revancha. Dicho partido fue el 15 de mayo. El Pincha arrancó perdiendo con un gol de Pinino Mas pero lo dio vueltacon tantos de Solari, Verón y Echecopar. Lo esperaba Peñarol que en tres partidos eliminó a la U. de Chile.

El Pincha, ya con varias bajas, formó con Errea; Pagnanini, Spadaro, Togneri, Malbernat; Pachamé, Bilardo, Solari; Conigliaro, Flores y Verón.

La semifinal de 1971 fue especial: se distribuyeron en dos zonas de tres equipos cada una. Estudiantes la compartió con Barcelona de Guayaquil y Unión Española de Chile. En la Plata jugó el tercer partido y sufrió su primera derrota de la historia como local: 1-0 contra los ecuatorianos. Cerró en 57 con triunfo 2-1 sobre los chilenos y logró, así, la clasificación a la final porque ganó sus dos partidos como visitante.

La última semifinal es un poco más conocida aunque pasaron 17 años. En el estadio Único se disputó el partido de ida entre Estudiantes y Nacional, un viejo clásico rioplatense que se reeditó en una serie que se llevó todas las miradas. Pasó de todo en la previa y como las dirigencias no se pusieron de acuerdo el Pincha decidió jugar sin público visitante; el Bolso no quería dar más de 3 mil lugares en el estadio Centenario y no había manera de implementar la venta. Eran años donde no existía esto de jugar solo con hinchas locales como ahora.

Llegó el día del partido. Casi 45 mil personas coparon 25 y 32. Apenas los dirigentes uruguayos que mostraron una bandera desde un palco en la platea que a la calle 23. Todo rojo y blanco, incluso con un herido de arma de fuego en el entretiempo, identificado como “El uruguayo”. Pero no era de Nacional sino de Peñarol y fue parte de una interna de la barra, en esos años dominada por “La banda del Túnel”.

Ganó Estudiantes 1-0 con un gol de Diego Galván en el primer tiempo. Mereció un poco más el Pincha que con Alejandro Sabella a la cabeza formó con Andújar; Cellay, Desábato, Schiavi, Ré; Galván, Verón, Braña, Benítez; Fernández y Boselli.