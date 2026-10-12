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Si Flamengo no agota entradas, ¿qué pasará con la platea de 115 en UNO?

Por Redacción

El estadio UNO de Estudiantes tiene los cambios previstos para recibir a Flamengo por la semifinal de ida de la Copa Libertadores. Una imagen de EL DIA permite ver cómo está actualmente la platea de 115, donde un sector continúa sin butacas para adecuar el lugar a la distribución de los hinchas visitantes.

Como se habló estas últimas semanas, la organización del partido contempla que Flamengo disponga de 4.000 localidades, tal como establece el reglamento de la Conmebol. De ese total, 2.000 corresponden al codo visitante, mientras que las otras 2.000 fueron previstas en los sectores G y H de la platea de 115, cercanos a la calle 57.

Para habilitar ese espacio, la dirigencia de Estudiantes recibió la autorización para retirar las butacas y colocar un vallado que permita separar a ambas parcialidades. Además, se previeron accesos y servicios diferenciados para los simpatizantes brasileños.

La venta de entradas abre otro interrogante

Sin embargo, la cantidad de localidades vendidas por Flamengo podría modificar el escenario previsto. Según los datos disponibles hasta este lunes, el club brasileño llevaba comercializadas unas 1.500 entradas.

Si la venta no supera las 2.500 localidades, la distribución de los visitantes podría resolverse dentro del codo y no sería necesario utilizar toda la capacidad prevista en la platea de 115.

En ese caso, resta definir qué ocurrirá con el sector que quedó sin butacas: podría destinarse a otros usos vinculados con la organización del encuentro o habilitarse para los hinchas de Estudiantes, según lo que finalmente se acuerde.

La decisión es relevante para el Pincha, ya que el uso de esos lugares para su propia parcialidad permitiría recuperar parte de la capacidad que resigna por el operativo de seguridad.

Por ahora, mientras avanzan los preparativos para la semifinal, la platea de 115 permanece a la espera de una definición sobre su utilización definitiva.

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