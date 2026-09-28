Siguen los ecos por el “maltrato” en Santiago

En Estudiates sigue la bronca por el maltrato que recibieron sus hinchas antes, durante y después del partido. Hay imágenes que dejan muy mal parados a efectivos de la Policía.

El presidente Juan Sebastián Verón subió un video mandándoles un saludo a los hinchas que viajaron y remarcó su apoyo por el castigo sin sentido que recibieron.

Además varios dirigentes se quejaron del trato desigual: los hinchas de Rosario Central no fueron retenidos, pudieron ingresar banderas, bombas de estruendo, bengalas y banderas robadas. “A nosotros nos negaron que los hinchas entren con globos rojos y blancos a inflar en la tribuna”, contaron.

También siguieron las críticas a Darío Herrera, quien tiene que presentar un informe por lo sucedido post partido cuando fue increpado por el propio Verón y otros dirigentes más. Lo que está claro es que no volverá a dirigir a Estudiantes tal nunca más. Lo mismo Jorge Baliño.

La esposa del presidente albirrojo Juan Sebastián Verón opsteó “El robo del siglo”.

También se expresó la esposa de Leandro González Pirez, quien escribió en las redes sociales: “Va a llegar el día que maten a un árbitro y se termine esta mafia”. Fuerte.

La AFa podría sancionar a jugadores y dirigentes

En el Pincha están atentos a las novedades que puedan surgir respecto a las posibles sanciones a los jugadores que participaron en la gresca del final, primero adentro de la cancha y luego en la zona mixta de los camarines.

Los dirigentes que ingresaron al campo de juego en el final estan todos los de la primera línea, es decir presidente y vices, más la secretaría técnica.

En tanto a los jugadores, en caso de ser sancionados no deberían cumplir en la Copa Argentina ni torneo sino en otra competencia pero no hay nada que esté reglamentado. Es un gris total.

En tanto se desmintió que desde Estudiantes le hayan dicho a los jugadores de Rosario Central que no le realicen el Pasillo en la previa de la entrega de las medallas por el subcampeonato. De esta manera hay otra versión a los dichos de Ignacio Ovando. Y también se desmintió que le hayan pedido a Chiqui Tapia que no entregase las medallas a los jugadores albirrojos.