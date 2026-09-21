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LOS HINCHAS VAN ARMANDO EL VIAJE Y MEDINA CUIDA NOMBRES DE CARA A LA FINAL

Siguen los preparativos para la Supercopa

Pese al partido de esta noche con Lanús, el Pincha ya mira de reojo el duelo ante el Canalla del próximo fin de semana

El Pincha se entrenó ayer bajo la lluvia, en City Bell / Prensa EDLP

Por Redacción

Desde distintos ámbitos, en el mundo Estudiantes ya le apuntan a lo que será el enfrentamiento con Rosario Central en Santiago del Estero, donde estará en juego el título de la Supercopa Internacional.

Por parte de los hinchas, aquellos que adquirieron la entrada en lo que fue el comienzo de la venta, ya planifican lo que será el largo viaje hasta el estadio Único Madre de Ciudades. El hecho de que desde el club albirrojo se haya decidido poner a disposición setenta micros a un valor de $40.000, también fue una buena noticia para el agotado bolsillo de la parcialidad pincharrata.

Respecto al equipo para enfrentar a los dirigidos por Jorge Almirón, para el duelo de esta noche con Lanús, Alexander Medina seguramente optará por darle descanso a varios nombres importantes, teniendo en cuenta el desgaste hecho ante Corinthians, pero también atendiendo el choque del próximo sábado por la tarde en suelo santiagueño.

Por el lado del Canalla, para la final no podrá contar con el colombiano Jaminton Campaz y el chileno Vicente Pizarro, ambos convocados para formar parte de los amistosos que sus seleccionados jugarán por la fecha FIFA y pese a las gestiones hechas no se pudo lograr que estén en la final.

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Finalmente, pese a ser una lesión muscular grado 2 la que sufrió el tucumano en el encuentro con Corinthians, el panorama terminó siendo mejor de lo que se esperaba puertas adentro en el Pincha. Ahora, el atacante de 32 años, ya sabiendo su diagnóstico le apunta a estar en condiciones de volver para el duelo de vuelta por las semifinales de Copa Libertadores.

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