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DESDE LAS 21:15 HS SE MIDE CON EL GRANATE POR LA FECHA 10. DIRIGE NICOLÁS RAMÍREZ Y TELEVISA ESPN

Con el envión copero, Estudiantes visita a Lanús

Buscando aprovechar la inyección anímica que significó la clasificación ante Corinthians, el conjunto albirrojo apunta a volver a sumar de a tres como visitante
Adolfo Gaich volvería a tener una oportunidad en el equipo albirrojo que visita al duro Lanús

Por Redacción

El Pincha quiere que nadie lo despierte de este presente que lo tiene, tras 17 años, en semifinales de Copa Libertadores. Sin embargo, la cargada agenda albirroja sigue adelante y desde las 21:15 hs visitará a Lanús en el estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez con el arbitraje de Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Sebastián Bresba. El encuentro será televisado por la señal abierta de Espn y Espn Premium.

El conjunto de Alexander Medina, necesita un buen resultado para no perderle pisada a aquellos equipos que se encuentran hasta el momento en puestos de clasificación a playoff y también pensando en la tabla anual si quiere volver a jugar competencias continentales en 2027. Un triunfo en territorio granate, le posibilitaría al León alcanzar la línea de los dirigidos por Mauricio Pellegrino en el grupo A, donde marchan octavos con trece puntos y son, por el momento, el último equipo que se estaría metiendo en la siguiente fase del Torneo Clausura.

Respecto al equipo, la única certeza es que el Cacique no podrá contar con Joaquín Correa, con una lesión muscular grado 2 que lo sacará varias semanas de la consideración del DT uruguayo. A pesar de que los cañones están apuntados a la Copa Libertadores, es probable que para la visita a Lanús, el Pincha presente un once tanto con futbolistas habitualmente titulares como con nombres que por lo general son recambio, apuntando a darle descanso a aquellos integrantes del plantel que vienen teniendo más carga de minutos, para no tener que seguir sumando bajas.

Debido a ello, Eric Meza estaría en lateral derecho y Gastón Benedetti, sin rodaje por suspensión en Brasil sería el lateral izquierdo. Jalil Elías, por su parte, diría presente en el mediocampo, al igual que Cetré y Gaich en el ataque.

Por el lado del dueño de casa, irá en busca de estirar la racha de dos enfrentamientos sin perder en el campeonato, tras lo que fueron las victorias en la octava fecha como local frente a Defensa y Justicia y la fecha pasada, venciendo a Riestra de visitante 3-0.

Ya sin otra competencia por delante más que el Torneo Clausura, Mauricio Pellegrino pondrá lo mejor que tiene a disposición para recibir al club de quien supo ser DT entre 2013 y 2015, teniendo su primera experiencia como director técnico en el fútbol argentino. Sin embargo, para recibir a Estudiantes, el DT de 54 años, tendrá dos bajas sensibles como la del paraguayo José Canale y la del chileno Matías Sepúlveda, ambos convocados a sus respectivas selecciones para la fecha FIFA, y que pese a la solicitud de la institución presidida por Nicolás Russo para que se sumen tras disputar el choque con el Pincha, ambas respuestas fueron negativas. De esta manera, sus lugares serán ocupados Ronaldo Dejesús y Franco Watson.

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