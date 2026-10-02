Sin descanso: Estudiantes regresó a los entrenamientos con la mira puesta en el Clausura

Luego de la dolorosa derrota ante Platense, Estudiantes retornó a los entrenamientos en el Country Club de City Bell con la mira puesta en el encuentro del próximo lunes ante Gimnasia de Mendoza.

La eliminación en la Copa Argentina supuso un duro golpe para el Pincha, ya que se quedó sin una oportunidad para clasificar a la Copa Libertadores del próximo año. En ese sentido, está obligado a levantar cabeza en el Torneo Clausura donde se encuentra a seis puntos del octavo lugar con seis partidos aún por disputar.

En el entrenamiento de este viernes, el cuerpo técnico comandado por Alexander Medina realizó una serie de trabajos regenerativos para los jugadores que participaron en el encuentro contra Platense. Este sábado, el equipo retornará a City Bell para realizar un entrenamiento matutino y cerrado tanto para los socios como para la prensa acreditada.

La misión del Cacique será devolverle la confianza a un equipo que viene de tres derrotas consecutivas entre el torneo, la Supercopa Internacional y la Copa Argentina. A su vez, todavía no podrá contar con Tiago Palacios y Joaquín Correa, quienes están desgarrados y continúan recuperándose con el objetivo de llegar al duelo contra Flamengo por Libertadores.

La incógnita para Medina será la presencia de Alexis Castro en el once titular. El Pucho viene de perderse el partido ante el Calamar por una molestia en la espalda producto de la seguidilla de encuentros.

De esta forma, Estudiantes apunta a recuperarse de los duros golpes que sufrió en la última semana y recuperar terreno en el Torneo Clausura a fin de meterse entre los mejores ocho de su zona.