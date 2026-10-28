Sin González Pirez, Núñez volvería al once

Esta tarde, desde las 16:00 hs a puertas cerradas en el Country Club de City Bell, Estudiantes volverá a los trabajos luego de la derrota frente a Unión, buscando corregir errores de cara a lo que será el choque como local del próximo sábado por la noche ante Instituto, donde los dirigidos por Alexander Medina se jugarán la última carta para seguir con chances de meterse en los playoff del Torneo Clausura, donde tras la caída en Santa Fe quedó en el puesto 11 de la zona A a cinco unidades de Independiente, el último equipo que se estaría metiendo a la siguiente fase del campeonato.

En una jornada donde probablemente el DT albirrojo se tomará el tiempo para evaluar como terminaron desde el aspecto físico sus futbolistas, el técnico uruguayo ya tiene la certeza de que no podrá contar con uno de los nombres de experiencia que tiene en la línea de fondo, como Leandro González Pirez, que fue titular en la visita al Tatengue junto a Tomás Palacios. Sin embargo, en una tarde noche en donde no le salió nada, el ex central con pasado en River, Pablo Dóvalo le mostró la quinta tarjeta amarilla al defensor y por eso será baja obligada para recibir a la Gloria en UNO.

Para el choque con los cordobeses, de esta manera, el Cacique tendrá que apelar nuevamente a Santiago Núñez, que en el estadio 15 de abril no sumó minutos. Si bien el gran objetivo es la final de la Copa Libertadores del 28 de noviembre, también clasificarse a los octavos de final del certamen doméstico lo es, como lo han manifestado el propio conductor del plantel albirrojo y los futbolistas. Debido a ello, el Pincha pondría lo mejor en cancha para recibir a los dirigidos por Diego Flores.

LA RESERVA RECIBE A RIESTRA

En un verdadero mano a mano por el tercer puesto, el conjunto de Jonatan Schunke, con el lateral Santiago Arzamendia entre los convocados, se enfrenta al Malevo por la fecha 15 del Torneo Proyección desde las 15:00 hs en el Country Club de City Bell. Riestra, que viene realizando una muy buena campaña, se ubica tercero en el grupo B con 26 unidades, una más que Estudiantes, que ocupa la cuarta ubicación y hoy por hoy se estaría clasificando a los playoff. Con lo cual, de ganar en casa, el Pincha superaría a su rival de esta tarde y se acomodaría aún mejor a falta de dos fechas para el cierre de la fase de grupos.

Ambos conjuntos vienen en alza, con sendas victorias en la fecha pasada. En el caso de la escuadra albirroja se trajo un gran triunfo de Córdoba, donde bajó y derrotó 2-0 a Belgrano, mientras que el Malevo se impuso 3-1 a Central Córdoba como local.

Alexander Medina tendrá que hacer un cambio obligado en la defensa para recibir a Instituto

Pese a la excelente campaña que lleva hasta el momento Riestra, un dato a tener en cuenta, es que las cuatro derrotas que acumula en el campeonato las sufrió como visitante, un factor que deberá aprovechar el León para intentar sumar un resultado positivo que lo haga escalar una posición en la tabla y dejarlo aún más tranquilo de cara a la definición de los clasificados a la siguiente etapa.

Los concentrados para dicho duelo por parte de Jonatan Schunke son: Tiziano Van Der Tuin, Martino Botti, Benjamín Crivaro, Francisco Acosta, Juan Caggiano, Faustino Messina, Máximo Desábato, Valente Pierani, Santiago Arzamendia, Tomás Valentukonis, Agustín Traina, Ciro Spalletta, Leandro Alcaraz, Axel Atum, Sebastián Artal, Agustín Ipoutcha, Franco Domínguez Ávila, Joaquín Villar, Emanuel Fernández Soler, Franco Basualdo y Santino Deneri.