Sin Guido Carrillo ni Joaquín Correa, Medina presentó la lista

Con apenas unas horas de descanso y entrenamiento luego del compromiso disputado en Brasil, Estudiantes viajó a Santa Fe para afrontar el partido ante Unión. Debido a la exigencia del calendario y la acumulación de encuentros, el entrenador Medina dispuso preservar a algunos futbolistas.

En esta oportunidad, Guido Carrillo, Joaquín Correa y Ramiro Funes Mori no forman parte de la delegación, con el objetivo de favorecer su recuperación física y administrar las cargas.

concentrados

Arqueros: Fernando Muslera, Fabricio Iacovich, Rodrigo Borzone.

Defensores: Marcos Rojo, Santiago Núñez, Tomas Palacios, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti, Joaquín Pereyra, Eros Mancuso, Eric Meza.

Mediocampistas: José Sosa, Bautista Kociubinski, Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Brian Aguirre, Miguel Monsalve, Baltasar Rodríguez, Joaquín Tobio Burgos, Tiago Palacios.

Delanteros: Edwuin Cetré, Fabricio Pérez, Benjamín Sagües Barreiro, Lucas Alario, Adolfo Gaich.