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Estudiantes visita a unión desde las 19

Ahora, por el Clausura: se juega mucho en Santa Fe

Mientras sigue festejando su clasificación a la final de la Copa Libertadores tiene una “final” ante el Tatengue para soñar con los playoffs y la Anual. ¿Un equipo alternativo?

Fabricio pérez y otros jugadores no titulares podrían meterse en el once inicial de estudiantes

Por Redacción

No terminó de procesar la gesta en el Maracaná que tiene que tomarse un colectivo y viajar otra vez a Santa Fe, ahora por el torneo Clausura. Esta tarde, desde las 19, lo espera Unión en un partido que es muy importante para sus aspiraciones de clasificarse a los playoffs pero, por sobre todas las cosas, asegurarse un lugar en la Copa Sudamericana 2027 por tabla Anual si es que no tiene final feliz su excusión en la máxima competencia de esta año.

El tema es así: el Pincha no se pudo entrenar luego del heroico triunfo por penales ante Flamengo. Ayer los jugadores se vieron las caras en el ountry y por la noche salió un colectivo rumbo al Litoral para el partido de hoy ante el Tatengue, que tiene algunas cosa importantes en juego. Por un lado está obligado a ganar para seguir con alguna chance de meterse entre los primeros 8 equipos de la Zna A que pretenden buscar el campeonato. Al mismo tiempo, necesita los tres puntos para volver a estar dentro del lote de equipos que se clasifican a la Copa Sudamericana 2027 por tabla Anual. En los dos casos necesita ganar porque de lo contrario empezará a complicar mucho y solo dependerà de anarle la final a Palmeiras para jugar copas el año próximo.

El equipo no está confirmado ni mucho menos, pero la idea del Cacique Medina es darles descanso a algunos jugadores que entregaron el ciento por ciento en el Maracaná. Si bien faltan cais 40 días para el juego final ante Palmeiras en Montevideo no quiere correr ningún tipo de riesgo para seguir con la base de su plantel hasta las últimas consecuencias.

Es verdad que varios de los titulares viajarán igual porque la idea es que todos acompañen pero no van a ser de la partida todos en este compromiso que si bien tiene mucha relevancia por lo anteriormente mencionado está claramente un escalón por debajo de la consideración.

El plantel albirrojo salió ayer desde el Country con muchos titulares en la delegación

Los que tienen un lugar casi seguro con el Vasco Benedetti, Tomás Palacios, Eric Meza, Miguel Monsalve, Bautista Kociubinski, Baltasar Rodríguez, Edwuin Cetré, Fabricio Pérez y Adolfo Gaich, que jugaron poco o no estuvieron mucho en juego en el Maracaná. Pese al poco descanso el DT los necesita para salir a buscar los tres puntos que tanto necesita.

Del otro lado habrá un rival que llega de sumar un punto pero no está bien en el torneo. Los malos resultados pusieron en duda la continuidad de Leonardo Madelón al frente del equipo. Si bien es una institución dentro de la institución, la pobre cosecha hizo que se despertaran muhas críticas al respecto.

El plantel viajó ayer por la tarde luego de un ligero entrenamiento que fue el reencuentro luego de la epopeya en el Maracaná. No se habían vulto a mirar las caras pero se entrenaron en el Country, Medina habló con cada uno y luego informó la lista de jugadores que viajaron rumbo al hotel Los Silos para pasar la noche y jugar esta tarde.

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