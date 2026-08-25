Supercopa Internacional: la final entre Estudiantes y Rosario Central con fecha y sede confirmada

Estudiantes y Rosario Central se enfrentarán el sábado 26 de septiembre en el estadio Madre de Ciudades por el título pendiente de la Supercopa Internacional. Finalmente, la Asociación del Fútbol Argentino ratificó el cronograma para el cierre de la temporada y todavía resta la confirmación de la Supercopa Argentina frente a Independiente Rivadavia.

Semanas atrás, el Comité Ejecutivo de la máxima entidad del fútbol nacional planificó la agenda de fin de año durante un encuentro en el predio de Ezeiza. En las últimas horas terminó por confirmarse la sede en territorio nacional para el cruce entre el ganador del Trofeo de Campeones y el líder de la tabla anual. El partido abandonará la plaza pensada en el exterior para desarrollarse nuevamente en el interior del país y en una cancha que trae buenos recuerdos para los hinchas de Estudiantes.

Las autoridades deportivas debieron reprogramar estas definiciones a causa de la saturación del calendario, el cual sufrió múltiples alteraciones. En un principio, la Conmebol tenía la intención de disputar el encuentro a mediados de marzo, pero la definición terminó postergándose y recientemente, por el impacto logístico del reciente Mundial, cuando se esperaba un importante recibimiento al plantel de la Selección Argentina volvió a reprogramarse el encuentro.

En paralelo a este compromiso frente al Canalla, el Pincha aguarda por la resolución de su otra final postergada. Se trata de la Supercopa Argentina frente a Independiente Rivadavia. Para este segundo duelo, los organizadores mantienen el miércoles 11 de noviembre como la opción más firme en la agenda oficial.