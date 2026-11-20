La Reserva de Estudiantes ya conoce a su rival para los cuartos de final del Torneo Clausura Proyección. Será Talleres de Córdoba, que terminó en lo más alto de la Zona A y llega a la instancia decisiva después de una contundente goleada por 7-1 frente a Racing en la última fecha de la fase regular.

El conjunto cordobés cerró el campeonato con 35 puntos, producto de 10 victorias, cinco empates y tres derrotas. Una campaña que le permitió quedarse con el primer puesto de su grupo y ahora afrontar los playoffs con la ventaja de haber sido uno de los equipos más regulares del certamen.

El último juego en la fase regular dejó una señal clara de su poderío ofensivo. Talleres aplastó a Racing por 7-1 en Avellaneda y llega a los cuartos de final con confianza, después de una actuación que lo posicionó como uno de los candidatos en la etapa eliminatoria.

Del otro lado estará Estudiantes, que también consiguió su lugar entre los ocho mejores. El equipo dirigido técnicamente por Jonathan Schunke terminó cuarto en la Zona B, con 33 unidades, las mismas que Deportivo Riestra, pero logró quedarse con el puesto por diferencia de gol. En la última jornada empató 1-1 frente a Central Córdoba en Santiago del Estero, con Joaquín Pereyra como autor del tanto albirrojo.

A diferencia del torneo de Primera División, en el Proyección avanzaron a los playoffs los cuatro mejores de cada zona. Ahora, el Pincha tendrá por delante un desafío exigente ante un rival que terminó en lo más alto y que llega con el envión de una goleada. Talleres será la próxima prueba para los juveniles albirrojos, en el camino hacia las semifinales.

Por su parte, el partido se disputará en la provincia del mediterráneo. Mientras que en los próximos días la Liga Profesional confirmará el día y horario de todos los partidos de esta instancia.