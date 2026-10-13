Nacho Miramón fue la figura del empate tripero ante Atlético Tucumán. Marcó como volante más atrasado e incluso estuvo cerca del gol, pero una gran atajada de Luis Ingolotti lo privó del festejo.

El volante central no ocultó su fastidio por los puntos perdidos ante los tucumanos. “Regalamos dos puntos. En Mendoza también pasó, el partido con Banfield fue complicado, pero vamos a ir fecha a fecha para llegar lo más alto posible”, expresó con optimismo el bolivarense.

“Tenemos que seguir como venimos jugando e ir para adelante. Tenemos que meter los goles, que es lo más importante”, señaló Miramón, quien valoró el funcionamiento del equipo y los merecimientos que tuvo en los últimos empates.

Ante la variante táctica del Pata Pereyra, quie puso dos delanteros ante los tucumanos, Miramón jugó como volante central con más obligaciones defensivas al tener a Nacho Fernández más retrasado. El volante elogió a Seoane, que estuvo ausente el viernes y podría jugar ante Huracán. “Mate es muy importante, siempre me ordena porque yo soy muy desordenado. Él permite que yo me suelte más, porque se queda. Contra Atlético Tucumán, como tenía a Nacho al lado, me tuve que quedar un poco más”.

De todos modos, Miramón prefirió no elegir función o acompañante en el centro de campo “Me siento cómodo con Nacho, con Mate, con el que sea. Los compañeros están siempre preparados para cuando les toque y eso es importante”, expresó.

Por otra parte, el mediocampista tripero, uno de los puntales del equipo en este 2026, elogió la fortaleza y la unidad del plantel como uno de los ítems más importantes hacia el futuro. “El grupo está muy unido que es lo más importante. Tenemos buenos referentes que tiran siempre para adelante”, destacó Miramón.