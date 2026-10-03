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Tensión en San Lorenzo: el ex Pincha Facundo Farías se peleó a los insultos con un compañero

Por Redacción

La tarde en Florencio Varela estuvo lejos de ser ideal para San Lorenzo y la frustración no tardó en trasladarse al campo de juego. En ese marco, el exjugador de Estudiantes, Facundo Farías, protagonizó un picante cruce con su compañero Rodrigo Auzmendi, en una muestra clara de la tensión que atravesó al equipo dirigido por Rubén Darío Insua tras quedar en desventaja ante Defensa y Justicia.

Con el Halcón arriba en el marcador por 1-0, la jugada del conflicto se desencadenó por el sector izquierdo. La Joya peleó una pelota que parecía perderse por la línea de fondo, logró controlar el balón y, pese al escaso ángulo de tiro, sacó un sorpresivo derechazo que terminó impactando en la parte exterior de la red. La resolución de la jugada no cayó nada bien en el corazón del área azulgrana.

Auzmendi, quien venía de pifiar en el inicio de la maniobra y aguardaba el centro en posición de gol, le recriminó con vehemencia al exjugador del Pincha por no haber buscado el pase atrás. Farías no se quedó callado y le respondió de inmediato, desencadenando un tenso ida y vuelta cargado de insultos que fue captado por las cámaras de la transmisión.

El cruce entre los dos futbolistas reflejó el clima de impotencia que vivió el Ciclón en Varela, donde le costó encontrar claridad colectiva para revertir el resultado. Aunque el episodio no pasó a mayores dentro del campo de juego, dejó al descubierto los cortocircuitos en la ofensiva de Insua en un momento crítico del partido que finalizó 3-0 en favor de Defensa y Justicia.

Cabe señalar que Farías se encuentra a préstamo en San Lorenzo hasta junio de 2027 y el equipo de Boedo cuenta con una opción de compra para ejecutar. El extremo, que llegó a Estudiantes procedente del Inter de Miami, no era prioridad para el cuerpo técnico de Alexander Medina y apenas había sumado minutos en el año.

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