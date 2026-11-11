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Tirante, nombrado personalidad destacada

Por Redacción

A todo esto, Thiago Agustín Tirante fue declarado Personalidad Destacada de la Provincia de Buenos Aires por la Legislatura bonaerense, en reconocimiento a su trayectoria deportiva y sus logros en el tenis. La distinción quedó establecida mediante la Ley N° 15.680, sancionada el pasado 20 de octubre y registrada oficialmente en la jornada de ayer.

La iniciativa fue aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados bonaerenses, que destacaron el desempeño del deportista y su influencia positiva sobre las nuevas generaciones. De acuerdo a lo que establece el Artículo 1° de la normativa, el reconocimiento a Thiago Tirante (25 años) se otorga por sus logros en la disciplina del tenis y por representar un ejemplo de dedicación y esfuerzo para los jóvenes deportistas.

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