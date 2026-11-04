Tomás Palacios transita un proceso de recuperación fundamental para sus aspiraciones en el cierre de la temporada. El defensor padeció una lesión en los meniscos producto de un fuerte traumatismo durante el compromiso frente a Unión en Santa Fe. Este impacto derivó en una acumulación de líquido articular en la zona, situación que le generó dolor crónico y lo marginó temporalmente de las canchas.

Frente a este escenario clínico, el departamento médico y el cuerpo técnico comandado por el "Cacique" Medina optaron por un tratamiento conservador y progresivo. El futbolista fue sometido a un procedimiento de limpieza en la rodilla afectada, una maniobra que no requirió una intervención quirúrgica mayor y que tiene como propósito aliviar las molestias para ponerlo a disposición del entrenador en el corto plazo.

A raíz de este cuadro, el marcador central se ausentó del choque contra Instituto y tampoco formará parte de la delegación que visitará a Talleres este sábado desde las 15 horas, en el marco de la última jornada del Torneo Clausura. La premisa institucional es no forzar los plazos para evitar un agravamiento de la molestia.

El calendario marca un escenario propicio para su reaparición oficial. El estratega uruguayo evalúa probar al defensor el próximo jueves 12 de noviembre, cuando Estudiantes se mida con Independiente Rivadavia por la final de la Supercopa Argentina, pactada para las 20 horas en el estadio Julio César Villagra de Córdoba. Si la respuesta física resulta favorable, el jugador sumará rodaje competitivo.

No obstante, la meta principal de todo el club es contar con Palacios en plenitud para la gran definición de la Copa Libertadores, programada para el sábado 28 de noviembre a las 17 horas en el mítico Centenario de Montevideo.

Una vez superado el trascendental duelo ante el elenco brasileño, los profesionales de la salud evaluarán nuevamente la zona dañada para determinar si resulta necesaria una cirugía menor que solucione el problema de forma definitiva.