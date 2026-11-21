Tomás Marchiori fue el gran héroe de Vélez en la noche de Liniers. Atajó tres penales en la definición ante Belgrano y fue determinante para que el Fortín avanzara a los Cuartos de final del Clausura. Después de una noche de sufrimiento, el arquero destacó el esfuerzo del equipo para sobreponerse a un partido que por momentos parecía perdido.

“Después del primer tiempo del tiempo extra, donde parecía que se nos iba el partido, les dije que confiáramos y que no bajáramos los brazos, porque teníamos la capacidad para revertirlo”, contó. También valoró la dificultad del rival y el compromiso del plantel para sostenerse durante todo el año.

La definición desde los doce pasos tuvo un trabajo previo. “Vemos videos, pero Juanjo nos da la libertad de elegir y actuar de la forma que pensemos dónde puede llegar a ir la pelota”, explicó Marchiori, que pudo adivinar los tres remates y ayudar al equipo a conseguir la clasificación.

Además, destacó el aporte de los juveniles que aparecieron en un momento complicado y el acompañamiento de su familia, presente en la cancha. Una noche en la que el arquero se convirtió en la figura y le dio a Vélez el pase a la siguiente ronda.