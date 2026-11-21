En una cálida, pero sufrida noche en Liniers, Vélez avanzó a los Cuartos del Torneo Clausura. Eliminó al vigente campeón 3-1 por penales, tras igualar 2-2 en el tiempo reglamentario. Marchiori y Godoy fueron las figuras de la clasificación. Ahora, espera por el ganador del cruce entre Argentinos e Independiente que definen esta tarde en La Paternal.

El Fortín tuvo el control de la pelota y asumió el protagonismo durante buena parte del primer tiempo, pero se encontró con un Pirata efectivo, que golpeó en su primera llegada clara y después se sostuvo a partir de los rechazos y las intervenciones de Cardozo. A los 10’, Passerini aguantó de espaldas y habilitó a Hernandes, quien aprovechó el rebote de Marchiori para marcar el 1-0, tras la revisión del VAR.

Vélez se volcó en busca del empate, pero no logró quebrar la resistencia cordobesa. Belgrano también tuvo chances para ampliar la diferencia, aunque se encontró con las respuestas de Marchiori.

En el complemento, el conjunto velezano salió a los tumbos en busca de la igualdad. Belgrano avisó de media distancia, pero Vélez insistió y encontró su recompensa a los 14’. Valdés inició la jugada por el centro, conectó con Martínez en la medialuna y el delantero sacó un remate al ángulo superior izquierdo de Cardozo.

A partir de allí, el partido se transformó en un ida y vuelta, con aproximaciones de ambos lados, aunque ninguno consiguió romper la paridad antes del cierre del tiempo reglamentario.

Cuando la noche se ponía negra para Vélez, Belgrano encontró la llave del gol con el mismo héroe que lo había coronado ante River en la final del Apertura. Uvita Fernández recibió en la medialuna, giró y la colocó en la ratonera de Marchiori, que no pudo contener el disparo.

Pero cuando el Pirata se ilusionaba con los Cuartos, Godoy apareció dentro del área, como pancho por su casa, para poner el partido en tablas y llevar la definición a los penales.

Desde los doce pasos, Marchiori se calzó la capa de héroe y contuvo tres ejecuciones. Godoy convirtió el último remate y selló la clasificación de Vélez.