Triunfo del femenino ante Banfield

Las Triperas encadenaron su mejor momento del semestre con una buena actuación con victoria sobre el Taladro para sumar 7 de los últimos 9 puntos en disputa. Fue un buen partido del equipo albiazul ante un rival como Banfield que marcha en la cuarta colocación del Clausura.

La ingresada Loana Bernhard, casi en el epílogo del partido, convirtió el tanto local y le acercó justicia al resultado del partido disputado en El Bosquecito. Es que Gimnasia jugó de igual a igual y se pareció al conjunto que fue animador de los torneos en el último año y medio. Por eso, la victoria final no llamó la atención pese a que también Banfield tuvo buenos acercamientos sobre el arco defendido por Gargaglione.

Ya en el primer tiempo Dahiana Cantero había tenido una chance inmejorable pero no encontró ángulo para superar el achique de la arquera Georgina Murillo. Y en el final del juego, Pilar Casas cruzó la pelota de derecha a izquierda para la entrada de Loana Benhard que definió muy bien para poner el 1 a 0 final.

El equipo de Silvana Villalobos inició el juego con Sara Gargaglione; Azul Oszczyk, Abril Coronel, Anahí Arias, Micaela Adorno; Milagros Oliver; Estefanía Gauto, Pilar Casas, Dahiana Cantero, Maia Farías; Florencia Gaetán.

Los únicos dos cambios que realizó Silvana Villalobos fueron los ingresos en el complemento de la autora del gol, Bernhard por Cantero y Valentina Aguilar en reemplazo de Gauto.

Ahora el Lobo suma 7 unidades en el torneo y buscará cerrarlo de la mejor manera posible. River Plate, como visitante, será el próximo rival tras el mes de parate por la fecha FIFA.