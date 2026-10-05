Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
CON GOL DE LOANA BERNHARD SOBRE LA HORA

Triunfo del femenino ante Banfield

X (@FemeninoCGE)

Por Redacción

Las Triperas encadenaron su mejor momento del semestre con una buena actuación con victoria sobre el Taladro para sumar 7 de los últimos 9 puntos en disputa. Fue un buen partido del equipo albiazul ante un rival como Banfield que marcha en la cuarta colocación del Clausura.

La ingresada Loana Bernhard, casi en el epílogo del partido, convirtió el tanto local y le acercó justicia al resultado del partido disputado en El Bosquecito. Es que Gimnasia jugó de igual a igual y se pareció al conjunto que fue animador de los torneos en el último año y medio. Por eso, la victoria final no llamó la atención pese a que también Banfield tuvo buenos acercamientos sobre el arco defendido por Gargaglione.

Ya en el primer tiempo Dahiana Cantero había tenido una chance inmejorable pero no encontró ángulo para superar el achique de la arquera Georgina Murillo. Y en el final del juego, Pilar Casas cruzó la pelota de derecha a izquierda para la entrada de Loana Benhard que definió muy bien para poner el 1 a 0 final.

El equipo de Silvana Villalobos inició el juego con Sara Gargaglione; Azul Oszczyk, Abril Coronel, Anahí Arias, Micaela Adorno; Milagros Oliver; Estefanía Gauto, Pilar Casas, Dahiana Cantero, Maia Farías; Florencia Gaetán.

Los únicos dos cambios que realizó Silvana Villalobos fueron los ingresos en el complemento de la autora del gol, Bernhard por Cantero y Valentina Aguilar en reemplazo de Gauto.

Ahora el Lobo suma 7 unidades en el torneo y buscará cerrarlo de la mejor manera posible. River Plate, como visitante, será el próximo rival tras el mes de parate por la fecha FIFA.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?