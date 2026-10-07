Un cierre deslucido para una noche histórica y cargada de emociones

Luego de las sentidas palabras de Lionel Messi y la presentación de Ulises Bueno, el cierre de la noche estuvo marcado por los abrazos, las lágrimas y la música de Sergio Torres, presentada por “Un Montón de Ruido”, referente de la cumbia santafesina y artista cercano al capitán argentino desde hace años.

Sin embargo, el homenaje final no terminó de estar a la altura de la magnitud del acontecimiento ni de la figura del astro rosarino. Incluso, generó críticas entre los presentes y en las redes sociales cuando la canción que acompañaba la despedida fue interrumpida de manera abrupta.

En ese contexto, el desenlace dejó una sensación agridulce. Más allá de la emoción que envolvió al Monumental, la puesta en escena final pareció quedar en deuda con una jornada histórica para el fútbol argentino. Al final, la gran sorpresa que se alardeaba terminó pasando desapercibida.

Cabe señalar que la música del ex líder de Grupo Cali y Las Contras acompañó durante gran parte de su vida al capitán argentino.

Por otra parte, uno de los momentos más emotivos de la despedida de Lionel Messi ocurrió en el entretiempo del partido cuando Gaspar Benegas, guitarrista de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, apareció en el campo de juego con la viola bajo el hombro.

El también vocalista de la última banda del Indio Solari cantó dos clásicos de Patricio Rey: “Un ángel para tu soledad” y “Ji Ji Ji”.