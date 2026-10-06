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Un ex combatiente de Malvinas entonará el Himno Nacional

Por Redacción

El excombatiente en Malvinas, Fabio Santana, será el encargado de entonar e interpretar la letra del himno nacional argentino en el encuentro pactado con Benín, en lo que será la despedida de Lionel Messi de la Selección.

El oriundo de La Matanza anunció la noticia en un video en sus redes sociales, donde comenzó el mensaje dedicándolo a sus seres queridos: “Para los amigos, para la familia, para los que quiero y me quieren”.

“Quiero contar que estoy emocionado porque voy a cantar nuestro himno nacional, que es la despedida de Lionel Messi en el Monumental este martes”, continuó con el anuncio Santana, refiriéndose al último encuentro de Messi con la camiseta de la “Albiceleste”.

Por último, expresó las sensaciones por interpretar el himno argentino en un momento que quedará en la memoria del mundo futbolero: “Es una satisfacción enorme y esa cosa maravillosa de unir las dos pasiones de los argentinos, las causas nacionales, las Malvinas y nuestra selección nacional con uno de los dos mejores de la historia, recordando siempre a Diego”.

Santana no es la primera vez que fue elegido para interpretar el himno; lo ha realizado en múltiples ocasiones y en distintos deportes nacionales: Copa Davis (2011); a los 75 años del TC, entre otros.

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