Un golazo dejó a la Reserva tripera con las manos vacías

Un golazo espectacular del delantero nigeriano Jonathan Spiff dejó sin chances de seguir sumando a la Reserva tripera, que cayó 1-0 frente a River Plate -nuevo líder del Grupo A- en Estancia Chica.

El partido, correspondiente a la séptima fecha del Torneo Proyección Clausura, fue de trámite parejo pero un golazo desde afuera del área al ángulo superior derecho de Julián Kadijevic terminó marcando la diferencia final en el resultado.

Empezó mejor River, pero con el paso de los minutos el conjunto tripero emparejó las acciones pero tuvo más aproximaciones que acciones concretas de gol.

En el complemento, Dylan Álvarez tuvo la apertura del marcador en su cabeza, pero su remate salió desviado. Y sobre los 25 minutos, el nueve visitante Jonathan Spiff encontró espacios y tuvo tiempo para sacar un misil que se coló en el ángulo del arco tripero.

En los últimos minutos Gimansia empujó por la igualdad y se expuso en las contras, por lo que el millonario tuvo chances concretas de aumentar el resultado aunque no se movió el 1 a 0.

El conjunto tripero dirigido por Hernán Lisi formó con Julián Kadijevic; Benjamín García, Lucas Lamella, Áxel Ledesma, Mariano Ojeda; Pablo Aguiar, Dylan Álvarez; Lautaro Napolitano, Leonel Troncoso, Santiago Vilarreal; Francisco Ballesteros.

Los cambios que dispuso fueron (en dos ventanas) Francesco Paradela por Álvarez y Gerónimo Kugler en reemplazo de Ballesteros y Jeremías Langa por Ledesma y Santino López García en lugar de Napolitano (G).

Gimnasia se encuentra en e séptimo lugar de la zona con 9 unidades, seis puntos por debajo del conjunto millonario que el es líder con 15. La derrota pausó el envión tripero, que venía de golear 4 a 1 al último campeón, Racing Club, en el Predio Tita Mattiussi.