Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
GANÓ RIVER 1 A 0

Un golazo dejó a la Reserva tripera con las manos vacías

X (@CgeJuveniles)

Por Redacción

Un golazo espectacular del delantero nigeriano Jonathan Spiff dejó sin chances de seguir sumando a la Reserva tripera, que cayó 1-0 frente a River Plate -nuevo líder del Grupo A- en Estancia Chica.

El partido, correspondiente a la séptima fecha del Torneo Proyección Clausura, fue de trámite parejo pero un golazo desde afuera del área al ángulo superior derecho de Julián Kadijevic terminó marcando la diferencia final en el resultado.

Empezó mejor River, pero con el paso de los minutos el conjunto tripero emparejó las acciones pero tuvo más aproximaciones que acciones concretas de gol.

En el complemento, Dylan Álvarez tuvo la apertura del marcador en su cabeza, pero su remate salió desviado. Y sobre los 25 minutos, el nueve visitante Jonathan Spiff encontró espacios y tuvo tiempo para sacar un misil que se coló en el ángulo del arco tripero.

En los últimos minutos Gimansia empujó por la igualdad y se expuso en las contras, por lo que el millonario tuvo chances concretas de aumentar el resultado aunque no se movió el 1 a 0.

El conjunto tripero dirigido por Hernán Lisi formó con Julián Kadijevic; Benjamín García, Lucas Lamella, Áxel Ledesma, Mariano Ojeda; Pablo Aguiar, Dylan Álvarez; Lautaro Napolitano, Leonel Troncoso, Santiago Vilarreal; Francisco Ballesteros.

Los cambios que dispuso fueron (en dos ventanas) Francesco Paradela por Álvarez y Gerónimo Kugler en reemplazo de Ballesteros y Jeremías Langa por Ledesma y Santino López García en lugar de Napolitano (G).

Gimnasia se encuentra en e séptimo lugar de la zona con 9 unidades, seis puntos por debajo del conjunto millonario que el es líder con 15. La derrota pausó el envión tripero, que venía de golear 4 a 1 al último campeón, Racing Club, en el Predio Tita Mattiussi.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?