Verón cruzó a un hincha en Instagram tras la derrota de Estudiantes: "Presentate y no te cag..."

La derrota de Estudiantes ante Lanús generó críticas en las redes sociales y derivó en un particular cruce entre Juan Sebastián Verón y un usuario de Instagram que cuestionó con dureza a la actual conducción del club.

El usuario identificado como @palmaresedlp, conocido entre los hinchas del Pincha por sus publicaciones vinculadas a los títulos y la historia del club -postura de contabilizar no solo los campeonatos oficiales sino también amateurismo-, apuntó directamente contra la dirigencia encabezada por Verón y Martín Gorostegui.

“Fin de ciclo urgente. No da para más, 9 meses de sobra tuvo este mediocre fracasado en el club. No podemos depender de una patriada de los jugadores. Den la cara ya. CD nefasta. Estudiantes está muy por sobre ustedes. Se les termina el cheque en blanco, lastres”, escribió el usuario.

El mensaje no pasó inadvertido para Verón, quien decidió responder desde su propia cuenta de Instagram apenas unos 20 minutos después de la publicación en la cuenta oficial del club.

La respuesta de Verón

“Acá andamos, capo. ¿Qué te está pasando? Vos aparecés cuando va mal, después no veo ningún comentario cuando hay un resultado positivo”, escribió Verón, dando a entender que conoce o tiene referencias sobre la persona detrás de la cuenta. El Pincha está próximo a una nueva final, Copa Libertadores, Copa Argentina y busca repuntar en el torneo local.

Luego, el presidente de Estudiantes continuó: “Tranquilo que estamos acá para escucharte. Se ve que tenés una carga grande encima y necesitás ser escuchado”, acompañado por un emoji de guiño.

“Te doy la chance, si somos una CD nefasta, que juntes 28 y gestiones los próximos años. No tengo drama, amigo. No tenemos necesidad ni tampoco somos personas que nos aseguramos a los lugares por algún beneficio”, sostuvo.

Y cerró: “Así que pasá por la sede y presentá tu lista, capo. Fácil por acá, eh. Presentate y no te cagués. Por acá gestionamos todos...”.

En paralelo, algunos cuestionan la identidad del usuario y sostuvieron en redes que detrás de @palmaresedlp podría encontrarse un "hincha de Huracán".