Una distracción le salió muy caro a Estudiantes

No fue el resultado esperado. Otra vez con sensación de que había dejado escapar un partido que tenía a su favor. Un gusto agridulce y con cierta preocupación. Estudiantes empató como local 1-1 contra Corinthians en el partido de ida de la Copa Libertadores y deberá ganar en Brasil para meterse en la semifinal de la Copa Libertadores después de 15 años.

El equipo de Alexander Medina fue más colectivamente y a la hora de elaborar juego. Se mostró más sólido que su rival y el gol tempranero le dio impulso e ilusión de que algo bueno podía suceder. Pero una distracción fatal lo privó de un resultado acorde para jugar la revancha. Ni siquiera el tiro del final, el cabezazo de Joaquín Correa, le dio el premio que mereció.

El primer tiempo ya había mostrado las credenciales y la temática de esta serie entre un equipo argentino y otro brasileño: un clásico con todas las letras. Pierna fuerte, discusión, cabeza y discusiones por todos lados.

Si bien empezó la visita manejando la pelota e intentando imponerse territorialmente, el Pincha pudo morder y presionar en la mitad de cancha, donde recuperó y generó el primer tiro de esquina. Desde la izquierda llego esa pelota al área, una disputa y pelota suelta tras cabezazo de Carrillo para que Alexis Castro empujara al fondo del arco, y explotar de alegría.

El Timao quiso ganar de guapo, como en Rosario y como en la revancha ante Central. Pero se pasó de rosca y ya en los primeros minutos fue amonestado Kaio César y Ostojich le perdonó la vida a dos: Mateuzinho y Breno. A este último se la mostró junto a Carrillo por un forcejeo en la previa de otro tiro de esquina. Quiso poner un freno el árbitro cuando el partido se le había ido de las manos. El show de amarillas del uruguayo incluyó al Vasco Benedetti que se perderá la revancha y al central Gustavo Henrique.

Fue más Estudiantes en esos 45 minutos. Tuvo fútbol en los pies de Correa llegadas por las bandas y alguna que otra oportunidad para aumentar, sobre todo con un tiro libre de Tobio Burgos que pegó en la barrera. Estuvo más cerca de aumentar que del empate de un equipo rústico que quiso llevar al partido a la fricción y no fue la mejor idea.

Estudiantes se fue al descanso sabiendo que si mantenía la tranquilidad y tenía más puntería en el área rival podía ir a la revancha con una mejor diferencia, pero sabiendo que en la serie pasada cometió el error de dejarlo con “vida” a la Católica. El problema es que Corinthians es más y no será sencillo jugar en Itaquera.

El gol del empate, a los 3 minutos del complemento, fue un baldazo de agua fría. Perdió la pelota en el medio y la contra dejó solo a Kaio Cesar, que le ganó la espalda a Benedetti y definió al palo derecho de Muslera. Un gol de factura para un equipo que si se dedicaba a jugar y no pelear era peligroso. El Pincha se durmió y lo pagó muy caro. No era un partido para distracciones y la tuvo.

No fue el mismo Estudiantes después del empate. Corinthians trató de enfriar todo lo posible el juego y se mostró muy veloz en las recuperaciones. Lastimó bastante con esas transiciones rápidas y verticales.

El mejor del Pincha en ese segundo tiempo fue Fabricio Pérez, que reemplazó a un golpeado Rodríguez. Por la derecha aportó ataque directo. Dos veces les ganó Bidú y Carrillo y llegó al fondo con pelota dominada. Por eso el DT visitante hizo una variante allí.

El Pincha intentó con su receta llegar al arco rival pero Corinthians se defendió bien y supo ponerle freno, siempre con la complicidad del árbitro, que le perdonó la vida al Gustavo Henrique e ignoró otras faltas sistemáticas. Pero más allá de la mala tarea otra vez de un uruguayo contra el Pincha en La Plata (otra vez fue Matonte), el equino no mostró lucidez ni pudo volver a imponer condiciones. Se quedó con esa sensación de que dejó escapar otra vez un partido que lo tenía de su lado. Pero, lo dicho, el rival es de otra envergadura, No asoma sencilla la clasificación en Brasil, pero este equipo y la historia de este club aconsejan a esperar antes de hacer una afirmación.

PRIMER GRITO El volante Alexis Castro convirtió ayer, a los 4 minutos del primer tiempo, su primer gol en la Copa Libertadores. Es la novena conquista con la camiseta de Estudiantes, en 63 partidos oficiales. El volante Alexis Castro convirtió ayer, a los 4 minutos del primer tiempo, su primer gol en la Copa Libertadores. Es la novena conquista con la camiseta de Estudiantes, en 63 partidos oficiales.