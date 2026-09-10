Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs. Corinthians

Tuvo dificultades para controlar su sector y sufrió varios desbordes y cambios de frente. Por esa vía llegó la jugada que terminó con el gol del empate. Tampoco logró aportar una alternativa en ataque.

fernando muslera (6)

Nada que hacer en el tanto del empate. Luego, respondió correctamente cuando fue llamado a intervenir.

eros mancuso (5)

Solida actuación en defensa, bloqueando las llegadas rivales. Aunque no pudo explotar su potencial ofensivo.

santiago núñez (6)

No tuvo complicaciones ante las llegadas del rival. Además, fue el primer pase en salida para su equipo.

Leandro González pirez (6)

Se mostró firme en la marca. No pasó sobresaltos y cerró bien los espacios en los ataques del rival.

gastón benedetti (4)

Sufrió algunos desbordes y cambios de frentes por su sector. De esa manera fue como llegó el gol de la igualdad.

baltazar rodríguez (5)

Activo y participativo de mitad de cancha en adelante, mostró algunos destellos interesantes. Al igual que el equipo, mermó su rendimiento en el complemento.

ezequiel piovi (5)

Cumplió su rol como volante tapón en el primer tiempo, aunque en el empate le permitió trasladar de más a Garro, clave en la asistencia del gol.

alexis castro (6)

Hizo un correcto trabajo en la marca y se desprendió bien al ataque siendo un hombre más en la ofensiva. Parado en el lugar indicado a la hora del gol.

joaquín correa (6)

Fue uno de los hombres más desequiliobrantes en todo el frente de ataque, con movimientos inteligente para volcarse a la ofensiva. En el final tuvo una chance clara de gol.

guido carrillo (6)

Participó en el gol con un cabezazo previo. En el complemento tuvo un remate que pudo haber terminado en gol.

joaquín tobio burgos (6)

Alternó buenas y malas en ofensiva, aunque nunca dejó de ofrecerse como una nueva variante en el ataque.

Ingresaron

fabricio pérez (6)

Ingresó de gran manera, le dio otra dinámica al ataque y fue el más desequilibrante en los metros finales.

eric meza (5)

Ingreso electrizante, llenado de centros el área de Corinthians, aunque no siempre fueron precisos.

jalil elías (-)

Hizo su debut, pero el poco tiempo en cancha no dejó que muestre sus credenciales.

edwuin cetré (-)

Aportó intensidad los pocos minutos jugados.

promedio

5,50

En un equipo sin grandes figuras, Alexis Castro fue el punto más alto por el gol y por una destacada primera mitad. Luego, como le ocurrió a Estudiantes, perdió protagonismo en el complemento. Correa y Carrillo también dejaron una buena imagen durante los primeros 45 minutos, mientras que Pérez ingresó bien y le aportó vértigo al ataque.

Dejó pasar varias infracciones en el inicio y terminó perdiendo el control del juego. A su vez, cobró faltas polémicas y tomó decisiones que desvirtuaron el trámite del partido.