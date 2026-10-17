Una entrenadora platense junta fondos para ir al Mundial de Salvamento Acuático: cómo colaborar

En noviembre se disputará el Mundial de Salvamento Acuático (LWC 2026) en Sudáfrica, una de las citas de alto rendimiento más exigentes y esperadas del planeta. Sin embargo, para la deportista y entrenadora platense Gisela “Gigi” Ponce, el desafío más difícil no estará dentro del agua, sino en reunir los fondos necesarios para poder viajar y representar a la Argentina.

Gisela afronta esta cita con un objetivo doble y de enorme relevancia: por un lado, acompañar como entrenadora a cuatro de sus atletas clasificados a la Selección Argentina; por el otro, competir en el Mundial Master en Nelson Mandela Bay (Port Elizabeth).

A pesar de la magnitud de la competencia y de la representación nacional, la deportista reveló la compleja realidad económica que atraviesa el equipo por la falta de financiamiento federativo. “Si bien este acompañamiento debería contar con el respaldo de la Federación, hoy nos encontramos sin ese apoyo económico y el viaje es 100% a pulmón”, explicó Gigi en un sentido pedido difundido en sus redes sociales. “Si no logro recaudar el total, no me va a ser posible participar. Hoy la realidad es que estoy lejos aún de recaudar el total”, lamentó.

Con una meta fijada en USD 2.000 para cubrir los pasajes aéreos, el alojamiento y la logística oficial de la delegación, la deportista lanzó un llamado a la solidaridad de la comunidad, amigos y amantes del deporte para no dejar trunco el sueño mundialista

Cualquier aporte, por mínimo que sea, resulta fundamental para costear el viaje y garantizar la presencia de la entrenadora y sus deportistas en el certamen internacional. Mercado Pago (Alias): gigi.campeona (Titular: Gisela Ponce).

“Cualquier ayuda, por más mínima que sea, suma muchísimo para costear los pasajes y la logística oficial. Gracias por acompañarme para llegar cada vez más lejos”, aseguró la atleta.