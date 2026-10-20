Una marea azul y oro revolucionó Copacabana

Banderazo y gran aliento de los hinchas de Boca en las playas de Río de Janeiro para acompañar al equipo de cara al duelo de esta noche ante Vasco da Gama, en busca de dar el golpe y avanzar a la final de la Copa Sudamericana.

Como dice Guasones, “yo quiero conocer Copacabana…”. Así se sintieron cientos de simpatizantes xeneizes que colmaron la costa carioca y le pusieron color a la previa de una noche decisiva. Se calcula que cerca de 4.000 fanáticos estarán presentes en el Maracaná para alentar al equipo. “Tenemos fe y un equipazo. Ojalá Paredes juegue un ratito y lo damos vuelta”, afirmó uno de los hinchas, en referencia al volante xeneize.

La fiesta comenzó con música y rápidamente fue tomando temperatura. Los bombos acompañaron las canciones de Boca, mientras los hinchas saltaban, agitaban sus banderas y levantaban sus camisetas en medio de una multitud que fue creciendo con el correr de las horas. La postal tuvo todos los ingredientes de una celebración bien bostera: el ritmo de la cumbia, los tragos típicos de Brasil y un repertorio que trasladó, por un rato, el clima de la Bombonera a las arenas de Río de Janeiro.

Con el mar de fondo y el azul y oro como protagonistas, la playa se convirtió en un punto de encuentro para los fanáticos que viajaron a Brasil con la ilusión de acompañar al equipo en una instancia decisiva. Entre cánticos, saltos y banderas, los simpatizantes compartieron la previa y dejaron en claro que el aliento no entiende de fronteras.

La convocatoria superó las mil personas y no pasó inadvertida para quienes disfrutaban de una jornada habitual en la costa carioca. Ahora, toda esa energía buscará trasladarse al Maracaná, donde Boca afrontará un desafío determinante. Con la ilusión de llegar a la definición continental, los hinchas ya hicieron su parte: coparon Río y preparan una nueva muestra de fidelidad.

Se espera que durante la jornada de hoy, termine de llegar la totalidad de fanáticos que estarán presentes en el mítico recinto carioca para brindarle el apoyo al equipo comándado técnicamente por Rodolfo Arruabarrena.