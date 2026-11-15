Unidos de Olmos sufrió la pérdida de puntos ante Everton

El Tribunal de Disciplina de la Liga Amateur Platense dio a conocer el viernes por la noche, a través del boletín oficial, algunas resoluciones de importancia.

Por ejemplo, en Primera División, le dieron por perdido el partido a Unidos de Olmos ante Everton, que correspondió a la décima fecha.

Tras los incidentes con su parcialidad no solamente Unidos de Olmos perdió 3 unidades relevantes para la pelea del título del torneo Clausura, también fue suspendida su cancha por el término de dos fechas.

Por eso esta tarde, cuando enfrente a Estrella, por la decimotercera fecha, hará las veces de local en la cancha de Villa San Carlos.

En tanto, por una protesta, al mismo club (Olmos) se le quitaron los puntos en la categoría Senior frente a Nueva Alianza.