Uno por uno

Venía sosteniendo una actuación firme. Atento en la anticipación de la marca y seguro en los cruces. Aunque el penal que cometió lo marcó. Sin embargo, el desperdició del rival lo salvó del papelón.

fernando muslera (6)

No tuvo demasiado trabajo y se mostró seguro cuando fue requerido.

eros mancuso (5)

Mostró algunas vacilaciones a la hora de desdoblarse. Durante el complemento sufrió las llegadas del rival.

santiago núñez (6)

Le costó acomodarse en el inicio, aunque con el correr del partido fue ganando seguridad.

leandro gonzález pirez (4)

Firme en los cruces y atento para anticipar, sostuvo a la defensa en los momentos de mayor exigencia. Aunque el penal que cometió lo condicionó. Depay lo salvó tras fallar el disparo.

tomás palacios (7)

Ganó la posición de los rivales y se proyectó en ataque. A pesar de ubicarse en el carril izquierdo fue una opción en salida limpia. En el complemento se abocó al ataque y logró asistir a Castro.

baltasar rodríguez (5)

Aportó intensidad para presionar la salida rival y se comprometió con el retroceso.

ezequiel piovi (5)

Fue el nexo entre la defensa y la mitad de la cancha. Realizó un trabajo silencioso, pero importante para el funcionamiento del equipo.

alexis castro (7)

Su nombre quedará en la historia. Se acomodó en el complemento, pisó el área y fue otro elemento para generar peligro. De esta manera llegó al gol para sellar el triunfo.

joaquín correa (5)

Le dio una distinción técnica a los ataques del Pincha. Aunque no logró ocupar el rol de conductor que el equipo necesitó.

guido carrillo (6)

Con movilidad y entrega, amplió su radio de acción para convertirse en una variante en todo el frente de ataque. Tuvo un cabezazo venenoso en la segunda mitad que se fue desviado por centímetros.

joaquín tobio burgos (5)

Dispuso de la chance más nítida del primer tiempo. Si bien se mostró intenso, no desequilibró como acostumbra.

Ingresaron

Fabricio Pérez (5)

Ingreso con intensidad, aunque no logró hacer pesar su presencia. Le faltó mayor profundidad.

edwuin cetré (5)

Ingreso eléctrico. Le dio frescura al ataque y complicó a la defensa rival.

gabriel neves (4)

Su ingreso no logró pesar en el desarrollo.

ramiro funes mori(-)

Ingresó en el final.

eric meza (-)

No tuvo contacto con el balón.

promedio

5,36

Se calzó la capa de héroe y llevó a Estudiantes a una nueva semifinal de la Libertadores. Su figura se agigantó en el complemento, cuando ganó presencia en el área y se convirtió en una alternativa constante de ataque. Encontró el espacio para marcar el gol de la victoria y terminó siendo decisivo en una noche que quedará en la historia Pincha.

Tuvo un buen control del juego. SI bien recibió algunos cuestionamientos por sus decisiones, no perdió el manejo del encuentro y supo llevarlo sin que se le fuera de las manos.