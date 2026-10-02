Uno por uno

TOMÁS PALACIOS (6)

Aunque no hubo una figura sobresaliente, fue uno de los jugadores más consistentes del equipo. Se mostró firme en la recuperación, sostuvo la intensidad y volvió a ser una salida confiable para iniciar los ataques. En una noche de rendimientos parejos, terminó siendo el punto más alto del Pincha. González Pirez también redondeó un partido aceptable

NUÑEZ, NO TRANSMITIÓ SEGURIDAD Y EL GOL LO CONDICIONÓ (4)

Tuvo una noche complicada. Cometió algunos errores en salida, perdió algunos cruces, pese a realizar un corte clave, y en el gol de Platense fue anticipado por Lencina dentro del área.

TELLO Y UNA ACTUACIÓN CORRECTA SIN INFLUIR EN EL JUEGO (5)

Correcta labor que permitió el desarrollo del juego y aplicó criterio coherente a lo largo del encuentro. No abusó de su poder ni buscó protagonismo. Controló las acciones sin inconvenientes.

fernando muslera (5)

No mostró la seguridad habitual, dejó algunas dudas. En el gol quedó a mitad de camino y Lencina le ganó de cabeza.

eros mancuso (4)

Sufrió más de la cuenta por su sector. Le costó el retroceso. Los rivales encontraron espacios por su banda.

Santiago núñez (4)

Falló en una salida comprometida y tuvo dificultades para controlar a los atacantes rivales en varios pasajes del partido. Lencina también le ganó el anticipo en el gol.

leandro gonzález pirez (5)

De menor a mayor. Le costó entrar en ritmo, pero con el pasar de los minutos se fue acomodando, más allá de alguna imprecisión.

tomás palacios (6)

Cumplió en la recuperación y fue una alternativa constante para la salida del equipo.

baltasar rodríguez (5)

Le costó entrar en juego en el primer tiempo, pero elevó su participación durante la segunda mitad.

ezequiel piovi (5)

Debió multiplicarse para cubrir espacios y terminó pagando ese desgaste. Aún así, fue el más firme de la zona.

josé sosa (5)

No logró aportar la claridad necesaria para que el equipo encuentro los caminos del ataque.

fabricio pérez (5)

Se vio obligado a retrasarse para ayudar en la marca y en la construcción, perdiendo peso en los últimos metros.

guido carrillo (5)

Volvió a sacrificarse lejos del área. Retrocedió para participar de la elaboración del juego. Contó con pocas oportunidades cerca del arco rival

joaquín tobio burgos (5)

Mostró movilidad y tuvo algunas apariciones, aunque no logró imponer condiciones ni generar peligro.

Ingresaron

bautista kociubinski (5)

Sumó presencia en la contención, pero le faltó peso en la generación.

edwuin Cetré (5)

Le cambió el ritmo al ataque. Activo, dinámico y dispuesto a atacar, aunque le faltó estar más fino.

eric meza (4)

Jugó unos metros más adelantado que lo habitual. No desentonó.

brian aguirre (4)

Intentó lastimar por la banda, aunque tuvo pocas intervenciones.

lucas alario (-)

No tuvo contacto con el balón.

PROMEDIO

4,80