Uno por uno

álvaro montero (5)

Salvó a los 4’ la caída de su arco ante el tiro de Duarte. No tuvo responsabilidad en el gol de Adson.

leandro lozano (5)

Flojo en defensa, mostró su mejor faceta en ataque, pero bajó su nivel en la segunda etapa.

lautaro di lollo (4)

Dejó el despeje corto en la jugada que derivó en el 1-0. No estuvo firme en la marca ni seguro con la pelota en los pies.

facundo herrera (4)

Perdió la marca en la apertura del marcador y quedó mal parado en algunas contras de Vasco en la segunda etapa.

lautaro blanco (5)

Al igual que Lozano, lo mejor del lateral izquierdo estuvo cuando pasó al ataque.

santiago ascacibar (6)

Tuvo el despliegue y la llegada de siempre, pero le faltó orden. Un tiro suyo de media distancia pudo haber sido el 1-1.

milton delgado (6)

Por momentos estuvo sólo para recuperar la pelota en el mediocampo.

williams alarcón (5)

Su nivel fue de mayor a menor y terminó saliendo reemplazado. No aportó en la marca ni tampoco en ofensiva.

carlos palacios (5)

Poco a poco esta recuperando su nivel. Comenzó muy bien y su nivel se fue desinflando hasta que lo cambiaron.

leonel flores (6)

El mejor del Xeneize. Aportó la gambeta y el desnivel en el uno contra uno de siempre, pero no tuvo compañía.

enner valencia (5)

Le costó el partido y estuvo desconectado. Prácticamente no contó con chances.

Ingresaron

sebastián villa (6)

Entró muy activo y refrescó la ofensiva del equipo de Arruabarrena.

miguel merientel (5)

Su ingreso complicó a la defensa visitante. Tuvo una muy clara a los 84’ que tapó el arquero brasileño.

ÁNGEL ROMERO (-)

Tuvo pocos minutos en cancha.

promedio

5,15