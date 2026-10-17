Uno por uno

álvaro montero (5)

Lo sorprendió el golazo de Galarza. Nada que reprocharle. Prácticamente no fue exigido.

leandro lozano (5)

Aportó más en ataque que en defensa. Sus proyecciones permanentes sorprendieron poco.

lautaro di lollo (4)

Impreciso en la salida. Depietri lo complicó las veces que lo presionó. No dio la seguridad de otros partidos.

ayrton costa (4)

Inseguro en los cruces y flojo en las pelotas aéreas. Rick lo complicó cuando se volvó de “9”.

lautaro blanco (7)

Uno de los puntos altos. Marcó y se proyectó como siempre lo hace. Armó una buena sociedad con Merentiel por izquierda y asistió a la Bestia para el gol del empate .

santiago ascacibar (6)

Estuvo perdido en el medio en el comienzo. Sin embargo, en la parte final se afirmó, quitó y llegó al área con posibilidades.

rodrigo battaglia (5)

Volvió a jugar tras casi diez meses. Se lo vio impreciso y falto de distancia, aunque jamás perdió el orden táctico.

milton delgado (7)

La rueda de auxilio en la mitad de la cancha. Siempre atento a los cruces y a los anticipos. Clave en la recuperación.

ángel romero (4)

Actuación intrascendente. Se movió por la derecha, pero no aportó demasiado en ataque.

leonel flores (7)

Apareció a cuenta gotas. Sin embargo, levantó su rendimiento en el complemento por su movilidad y clavó un golazo.

miguel merentiel (6)

Se movió por todo el frente del ataque, confundió a los centrales, pivoteó y marcó el empate.

Ingresaron

dylan gorosito (5)

Se aferró a la marca y pasó poco al ataque.

carlos palacios (5)

Atrevido y encarador por la izquierda. Trató de asociarse con Blanco.

enner valencia (4)

Fue al choque con los centrales.

rodrigo bacidalupe (-)

Jugó pocos minutos.

promedio

5,28