Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Boca vs. River

En pocos partidos despertó la atención del fútbol argentino. Aunque debe mejorar en su juego brusco, que ayer lo condicionó con una amarilla y lo obligó a salir en el descanso.

Álvaro montero (6)

Si bien en algunas intervenciones aéreas dejó ciertas dudas, casi no tuvo trabajo.

leandro lozano (6)

Otra buena actuación del lateral en sus dos facetas. Se mostró muy activo en ataque.

facundo herrera (5)

La amonestación lo condicionó y tuvo que ser sustituido en el complemento para administrar riesgos defensivos.

lautaro di lollo (7)

Autor del gol del triunfo. Seguro y firme en la última línea, aunque por momentos cruzó el límite y fue apercibido.

lautaro blanco (7)

Apenas se notó que volvía de una molestia. Su aporte ofensivo fue clave para generar peligro en campo rival. Fue protagonista de la expulsión de Montiel.

santiago ascacibar (6)

Muy participativo de mitad de cancha en adelante, tanto en el traslado del balón como en los metros finales.

leandro paredes (7)

El dueño de la pelota y del equipo. Le costó soltarse en la marca, pero lo terminó logrando. Por el frenesí del partido también tentó a la suerte.

milton delgado (8)

Uno de los puntos más altos del partido. Tomó las riendas del equipo y comandó el juego. Leyó bien las jugadas, en recuperación y distribución.

sebastián villa (5)

Pese a ejecutar el córner del gol, no desequilibró y se perdió una oportunidad manifiesta de gol.

miguel merentiel (6)

Un todo terreno. Se mostró activo tanto dentro del área como fuera. Pivoteó correctamente e influyó en la construcción del juego ofensivo. No estuvo preciso en la definición.

leonel flores (5)

Le costó seguir el ritmo del partido. Tuvo algunos desbordes, pero tuvo dificultades en el uno contra uno. Acuña le ganó la marca retiradas veces.

Ingresaron

ayrton costa (6)

Cuando el rival lo atacó cortó con falta. Sin embargo, no tuvo mayores dificultades.

alan velasco (6)

Dinamizó al ataque y rompió líneas. El palo le ahogó el grito del gol

enner valencia (5)

En la primera pelota que fue a disputar lo amonestaron.

carlos palacios (-)

Buscó participar en los pocos minutos que jugó.

tomás belmonte (-)

Ingresó para aguantar el resultado.

promedio

6,08

El motor psico de Boca. Con Leandro Paredes tapado por la marca, tomó la iniciativa y comandó el juego del equipo de mitad de chancha hacia adelante. Mostró una buena lectura en la distribución y conducción de la pelota, y hasta tuvo algunas pisadas en área rival. También realizó un buen trabajo en la recuperación del balón.

Ramírez perdió el control del partido tras la expulsión de Martínez Quarta. Tuvo fallas de criterio, dejó pasar situaciones discutidas y no logró recuperar el manejo del encuentro.