Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Boca vs. Vasco da Gama

Alvaro Montero (6)

No tuvo mucho trabajo porque Vasco casi no pateó al arco. Dio tranquilidad desde el fondo.

Leandro Lozano (6)

Uno de los jugadores que sufrió un poco en el primer tiempo pero que se adaptó en el complemento cuando Vasco se fue al ataque. Cumplió.

Lautaro Di Lollo (8)

Un “animal” en su área y en la de enfrente. Ganó de cabeza para abrir el partido y se cansó de ganar adelante de Montero. Un señor partido del central.

Facundo Herrera (7)

Terrible partido de este pibe que parece que jugara hace mucho tiempo. Prácticamente no perdió un duelo por arriba ni por abajo.

Lautaro Blanco (8)

Un lateral para jugar en la Selección. Salvo en la jug.

Sebastián Battaglia (7)

Reemplazó a Paredes y lo hizo de la mejor manera. Jugó 55 minutos de calidad. Recuperó todas las pelotas y empujó.

Santiago Ascacibar (6)

Tuvo buenos momentos en el primer tiempo pero luego falló un poco. De todos modos gran partido.

Milton Delgado (6)

De gran primer tiempo, se cansó y mermó en el complemento pero cumplió con el cierre y triunfo.

Sebastián Villa (7)

Tuvi buenos pasajes en el partido pese a que no marcó. Le dio la asistencia a Merentiel e inquietó siempre,

Leonel Flores (5)

De mayor a menor. Empezó siendo una pesadilla pero se cansó y no entró en el partido. Erró en la marca del gol de Vasco..

Miguel Merentiel (7)

Jugó un enorme primer tiempo. Corrió, generó y definicó con clase para el 2-0. Fue de sus mejores partidos en el año. Dejó la cancha para Valencia.

INGRESARON

Leandro Paredes (8)

Jugó con clase y oficio. Dio una clase de aura porque hizo un gol desde afuera del área desgarrado. ïdolo total

Alan Velasco (5)

Entró para tener la pelota y no pudo hacerlo mucho.

Enner Valencia (6)

Aportó experiencia en el final.

PROMEDIO 6,68