Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs. Talleres

7

JOAQUÍN TOBIO BURGOS

El extremo izquierdo fue el jugador más desequilibrante. Jugó los 90 minutos con velocidad y ganó casi todos sus duelos. Aportó remate desde afuera del área (uno casi es gol) y tiró el centro que derivó en el gol en contra de Riquelme. Corrió y hasta hizo algún relevo defensivo clave. Está en un buen momento futbolístico y físico.

4

MAL LOS LATERALES Y TAMBIÉN FALLÓ EN LA CREACIÓN

Estudiantes tuvo varios puntos flojos, pero los más evidentes fueron sus laterales. Mal en la marca todo el partido. Además falló en la marca y en la gestación del juego.

7

MACHERONI LLEVÓ EL PARTIDO CON MUCHA TRANQUILIDAD

Bien por el árbitro que dirigía su segundo partido en Primera División. No se complicó nunca y estuvo bien secundado por el VAR más que por sus asistentes. No hubo falta a Correa.

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Fernando Muslera (7)

Después de su fatídico partido contra Instituto se reencontró con su mejor versión. Sacó no menos de tres ocasiones de gol de Talleres. No pudo evitar el 1-1.

Eros Mancuso (4)

Jugó muy mal en el retroceso y pudo aportar podo en ofensiva. Perdió la marca en el gol y tuvo que dejar el campo, visiblemente agotado.

L. González Pirez (6)

Muy buen partido del central que rechazó todo lo que cayó en el área. Fue meritorio teniendo en cuenta el flojo partido del equipo en la mitad de cancha.

Marcos Rojo (6)

En sintonía con González Pirez, se hizo dueño del área y fue clave para ganar duelos y cruces. No prosperó en el área de enfrente solamente. Buen partido.

Gastón Benedetti (4)

Otro que jugó un partido de regular para abajo. Le ganaron sus espaldas en la previa del empate y en otras oportunidades. Tuvo un notable rechazo dentro de su propia área.

Ezequiel Piovi (4)

Seguramente haya sido su peor partido en Estudiantes o de los peores. Entregó mal la pelota sistemáticamente y no pudo jamás ganar la zona. Lo mejor fue un remate desde afuera del área.

Alexis Castro (6)

Tuvo que correr por él y por sus compañeros. Se fue agotado porque el calor le hizo sentir el desgaste. No logró pisar el área rival pero sí recuperar pelotas y armar juego.

Tiago Palacios (4)

Otro que tuvo uno de sus partidos más flojos en el Pincha. No pudo jamás en los mano a mano, no entregó bien la pelota y falló cada vez que eligió un camino. Se fue reemplazado.

Joaquín Correa (4)

Jugó todo el partido con un ritmo menos, sintiéndose en inferioridad. Promediando el complemento sintió un pinchazo en el posterior de su pierna derecha.

Joaquín Tobio Burgos (7)

El mejor jugador de Estudiantes, el que corrió en velocidad, el que encaró y el que generó la jugada del gol de apertura.

Adolfo Gaich (5)

Le puso ganas pero sigue mal físicamente. No pudo hacer casi nada.

INGRESARON

Fabricio Pérez (6)

Le dio otra impronta al ataque del equipo.

B. Rodríguez (5)

Regular. Al menos aportó movilidad.

Eric Meza (5)

Quiso aportar desborde por la derecha.

Edwuin Cetré (5)

No fue bueno su ingreso.

PROMEDIO 5,86