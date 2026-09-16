Vasco Da Gama dejó en el camino a Independiente Santa Fe

En un partido intenso, Vasco Da Gama eliminó anoche a Independiente Santa Fe, de Colombia, al vencerlo por 2-0 en Río de Janeiro, y se metió en semifinales, donde ahora lo espera Boca. El cruce de ida, celebrado en Colombia, había terminado empatado sin goles. Los tantos del Vasco fueron convertidos por Bruno Duarte Da Silva y David.

Atlético Mineiro, conducido por el ex Estudiantes, Eduardo Domínguez, enfrentan desde las 19 a Santos, en el estadio Arena MRV, en la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Mineiro cayó en la ida por 2-0, que lo obliga a ganar por más de dos goles para pasar de ronda.