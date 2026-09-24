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Verón y Chiqui Tapia, frente a frente en Conmebol: la foto que marcó distancia entre ambos

Por Redacción

Este jueves se llevó a cabo una reunión de coordinación en la sede de la Conmebol, en Luque (Paraguay), con el fin de ultimar los detalles para las semifinales de la Copa Libertadores. En ese marco, se produjo el primer encuentro público entre Claudio “Chiqui” Tapia y Juan Sebastián Verón, en medio de las crecientes tensiones entre la AFA y la dirigencia de Estudiantes.

El titular continental Alejandro Domínguez se presentó en la sede del ente que regula el fútbol sudamericano junto a los representantes de Argentina (Chiqui Tapia), Brasil (Samir Xaud) y Uruguay (Ignacio Alonso).

Luego de la cumbre se ratificaron los premios obtenidos por cada club en su campaña continental, al mismo tiempo se confirmó que la serie entre Estudiantes y Flamengo se disputará en UNO.

Pese a los anuncios deportivos, el foco de la jornada estuvo puesto en el lenguaje corporal de los dirigentes. La relación entre Verón y Tapia atraviesa su punto más tenso, y el registro fotográfico oficial de la Conmebol dejó al descubierto la distancia entre ambos.

En la foto grupal —donde posan junto a Domínguez, Xaud, Alonso y Luiz Eduardo Baptista (mandamás de Flamengo)— el presidente de Estudiantes optó por mantener una postura rígida y adusta, a diferencia de la sonrisa que exhibió el titular de la AFA.

La diferencia de clima fue aún más evidente en otra de las postales del día. Allí, se lo vio a la Brujita con una sonrisa de oreja a oreja, compartiendo un momento distendido junto a Domínguez, Baptista y Mattheus Montenegro (presidente de Fluminense). En esa segunda fotografía, significativamente, ni Tapia ni el resto de la comitiva de la AFA estuvieron presentes.

Cabe señalar que Tapia y Verón mantienen un enfrentamiento dentro del fútbol argentino desde hace varios años y que se profundizó a finales del año pasado tras el espaldarazo de Estudiantes durante una premiación organizada por AFA para Rosario Central. En aquella oportunidad, el Tribunal de Disciplina sancionó con dureza tanto a los futbolistas como al propio Verón.

El presidente de Estudiantes llevó sus reclamos fuera de la órbita del predio de Ezeiza e incluso acudió a instancias como el TAS para impugnar resoluciones del Tribunal conducido por AFA, profundizando la brecha política con la conducción de Tapia.

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