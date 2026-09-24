Verón viaja a Conmebol para lograr jugar en UNO la semifinal: Tapia también va a estar en la reunión

Juan Sebastián Verón viaja este jueves a Luque, Paraguay, junto a Martín Gorostegui, para participar de una reunión clave en la sede de la Conmebol en la previa de las semifinales de la Copa Libertadores. El objetivo central de la dirigencia de Estudiantes será avanzar en la autorización definitiva para que el partido de ida ante Flamengo se dispute en UNO, una posibilidad que el club viene gestionando desde que quedó definido el cruce.

La reunión estará encabezada por el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y contará con la presencia de dirigentes de los cuatro clubes semifinalistas: Estudiantes, Flamengo, Palmeiras y Fluminense. También participará Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, quien recibió autorización judicial para viajar a Paraguay y asistir al encuentro. El juez en lo Penal Económico Diego Amarante habilitó su salida del país hasta el viernes, luego del pedido presentado por su defensa.

La presencia de Verón y Tapia en la misma mesa tendrá además un condimento particular por el enfrentamiento que ambos dirigentes mantienen desde hace meses en el fútbol argentino. Por eso, la reunión podría dejar una imagen esperada: la primera fotografía pública de ambos juntos en varios años.

La localía

El Pincha pretende jugar la semifinal en UNO y trabaja sobre distintas alternativas para cumplir con los requerimientos de capacidad y seguridad establecidos para una instancia de esta magnitud.

Uno de los problemas que todavía debe resolverse está relacionado con la ubicación de la parcialidad visitante. Ante la posibilidad de que Flamengo reclame el cupo de localidades contemplado por el reglamento, Estudiantes analizó ampliar el sector destinado al público brasileño y compensar la pérdida de lugares para sus propios hinchas con estructuras tubulares sobre los palcos del sector de avenida 1. Esa alternativa ya había sido utilizada en UNO durante la reinauguración del estadio en 2019.

Pero la utilización de esas estructuras no cuenta, por ahora, con la autorización de la Conmebol, por lo que ese será uno de los puntos que Verón buscará discutir en Luque. La dirigencia albirroja intentará obtener una excepción que permita instalar las tribunas o, eventualmente, conseguir que el organismo habilite el estadio bajo otra modalidad que permita alcanzar el aforo requerido.

Estudiantes busca acordar una cantidad de entradas para los hinchas brasileños menor a la máxima prevista, tomando como referencia que los clubes brasileños no siempre completan el cupo visitante (4000). Si ese entendimiento no prospera y Flamengo reclama la totalidad de las localidades correspondientes, el Pincha deberá avanzar con una adaptación mayor del estadio.

Verón llevará a la mesa de Conmebol la intención de Estudiantes de jugar la ida en su casa y planteará las alternativas para resolver las cuestiones de capacidad, seguridad y organización. Un plan B sino sería fuera de la ciudad.