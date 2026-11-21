A falta de una semana para la final de la Copa Libertadores en el Estadio Centenario de Montevideo, en Uruguay, el entrenador de Estudiantes de La Plata, Alexander "Cacique" Medina palpitó la definición ante el Palmeiras de Brasil y aseguró que con el plantel "tenemos la emoción a flor de piel".

Este sábado Conmebol publicó un fragmento de la entrevista promocional que mantuvo con Medina. El DT del Pincha expresó que "nuestro equipo es muy emocional y cuando nosotros tenemos la emoción a flor de piel, por lo general jugamos bien".

Medina afirmó que "a partir de ahí creo mucho en este equipo" y vaticinó que "que va a estar a la altura de lo que es una final, de lo que es la historia de Estudiante, de lo que es nuestro presente".

Emocionado por lo que será la definición del máximo lauro continental, Medina comentó que "cada partido importante que hemos jugado este año el equipo lo ha sacado adelante con juego, con fútbol, con corazón".

"La emoción va a estar", anticipó el DT del León de La Plata mientras sigue delineando la formación y la estrategia para el histórico partido contra los paulistas en la capital uruguaya.