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VIDEOS | El escándalo del final con empujones, piñas y Verón en el campo de juego

Por Redacción

Rosario Central se impuso 3-1 ante Estudiantes en la final de la Supercopa Internacional, pero el partido terminó con un fuerte episodio de tensión en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Tras el tercer gol del conjunto rosarino, se produjeron incidentes entre jugadores de ambos equipos en la zona del túnel que conduce a los vestuarios.

Según las imágenes de la transmisión, hubo empujones y golpes entre futbolistas, en un cierre caliente que empañó los minutos finales del encuentro.

El partido ya había tenido distintos momentos de tensión, entre ellos la polémica por el penal sancionado durante el primer tiempo y los incidentes registrados en los accesos al estadio con hinchas de Estudiantes.

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