El fútbol español atraviesa horas de conmoción por la muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, quien falleció este martes 3 de noviembre a los 30 años, luego de sufrir un violento impacto durante un partido ante el FC Andorra por la Segunda División. En las últimas horas se difundieron las imágenes del momento en el que el arquero rival, Jesús Owono, salió a disputar una pelota y terminó golpeándolo con su rodilla directamente en el pecho.

La dramática acción ocurrió durante los minutos finales del encuentro disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López. De Miguel intentaba controlar un envío largo cuando Owono abandonó su arco para anticiparlo. El arquero no llegó a conectar con la pelota e impactó de lleno contra el delantero, que cayó inmediatamente al césped y quedó inconsciente.

La gravedad de la situación obligó a detener el partido. Los médicos ingresaron rápidamente al campo de juego y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante varios minutos. Según trascendió, el futbolista había sufrido un paro cardiorrespiratorio, aunque lograron recuperar su pulso y su respiración antes de trasladarlo de urgencia en ambulancia.

El encuentro, que estaba igualado 2-2, terminó siendo suspendido en el minuto 108. Por su parte, el arquero Owono recibió la tarjeta roja por la acción. Las imágenes del impacto generaron una fuerte repercusión por la violencia del choque y el desenlace posterior.

De Miguel fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde quedó internado en la Unidad de Cuidados Intensivos. En un primer comunicado, el Tenerife informó que permanecía estable dentro de la gravedad. Sin embargo, durante las horas siguientes su cuadro neurológico empeoró y finalmente se confirmó su fallecimiento a las 8 de la mañana del martes.

La noticia fue comunicada por el propio club a través de sus canales oficiales: “Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda”.

El episodio también abrió una investigación judicial en España para determinar las circunstancias del fallecimiento. Según informó Associated Press, las autoridades investigan un posible homicidio imprudente, una figura contemplada en la legislación española para situaciones en las que una muerte puede estar vinculada con una conducta negligente o accidental.

Por el momento, no hay elementos que permitan afirmar que el arquero haya tenido intención de provocar el desenlace.