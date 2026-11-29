Gimnasia tendrá algunas bjas para este compromiso ante Boca (el suspendido Harlen Castillo y el lesionado Jeemías Merlo) por lo que hay variantes en la nómina de futbolistas que quedaron concentrados a la espera del partido en un hotel de nuestra ciudad.

Entre las variantes, Máximo Cabrera (que ya debutó en primera) será el arquero suplente por encima de Julián Kadijevic mientras que Maximiliano Zalazar regresa tras su ausencia del banco ante la Lepra por un golpe. Además, la titularidad de Renzo Giampaoli abrió el espacio para otro marcador central, por lo que Lucas Lamella reemplaza a Leonel Troncoso en la nómina.

Si se confirma el equipo con Insfrán; Steimbach, Giampaoli, Conti, Martínez, Silva Torrejón; Miramón, Seoane, Fernández; Marcelo Torres y Auzmendi, el banco de relevos estará integrado por Máximo Cabrera, Pablo Aguiar, Gonzalo Errecalde, Lucas Lamella, Matías Melluso, Facundo di Biasi, Augusto Max, Franco Torres, Lucas Janson, Maximiliano Zalazar, Manuel Panaro y Agustín Colazo.