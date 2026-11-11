Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Escándalo en Paraguay

Allanan la vivienda del exministro de Economía por el caso Ueno Bank

En la misma causa están imputados el expresidente Santiago Peña Palacios y el extitular del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo Spalding

Sigue el escándalo en Paraguay por el Ueno Bank

Por Redacción

En el marco de la causa penal por la disolución de Ueno Bank, el Ministerio Público de Paraguay allanó la vivienda particular del exministro de Economía y Finanzas Carlos Fernández Valdovinos, ubicada en Asunción. En la causa se encuentran imputados el expresidente Santiago Peña Palacios y el extitular del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo Spalding.

El procedimiento fue encabezado por agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, quienes incautaron documentación vinculada a los hechos investigados, equipos informáticos, soportes digitales, dispositivos electrónicos y equipos pertenecientes al sistema de circuito cerrado de cámaras de seguridad.

Todos los elementos incautados fueron inventariados y trasladados bajo cadena de custodia, a fin de preservar su integridad para los análisis y pericias correspondientes. Según informó la Fiscalía, entre los antecedentes incorporados a la investigación figura una resolución del 28 de julio de 2025 mediante la cual Fernández Valdovinos autorizó la colocación de 250.000 millones de guaraníes (unos 41,6 millones de dólares) de fondos de la Caja Fiscal en el intervenido Ueno Bank, a través de certificados de depósito de ahorro.

La medida forma parte de las actuaciones desarrolladas por el Ministerio Público para esclarecer los hechos relacionados con la colocación de fondos públicos y previsionales en la entidad bancaria y determinar las eventuales responsabilidades.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?