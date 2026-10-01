Ataque en un avión: piloto apuñalado y caos a bordo

El vuelo FZ1073 de FlyDubai salió de Dubái rumbo a Tel Aviv como un trayecto regular, pero unas dos horas y media después el viaje se convirtió en una emergencia aérea. El Boeing 737 MAX 8, con 174 pasajeros a bordo, entre ellos una amplia mayoría de israelíes, comenzó un descenso brusco mientras se producía un violento incidente en la cabina de mando. Israel llegó a desplegar aviones de combate ante el temor de un secuestro.

Según la versión difundida por las autoridades israelíes, el copiloto, un ciudadano de Omán, atacó con un cuchillo al comandante Smit Machchhar, un piloto de nacionalidad india con unos 15 años de experiencia y más de cuatro años en FlyDubai. Netanyahu afirmó que el agresor intentó después hacerse con el control de la aeronave y estrellarla. El Gobierno israelí calificó el episodio como un intento de atentado terrorista y el ministro de Defensa, Israel Katz, habló de un ataque “yihadista”.

Flydubai confirmó que hubo un incidente en la cabina, pero advirtió que las razones y los motivos siguen bajo investigación. La compañía pidió evitar especulaciones mientras se reúnen pruebas. Hasta el momento, no se ha establecido públicamente cuál fue el motivo del ataque ni existe una reconstrucción independiente completa de lo sucedido dentro de la cabina.

Los datos del vuelo permiten reconstruir parte de la emergencia. El avión había alcanzado unos 10.000 metros de altura cuando comenzó a perder altitud de forma repentina. Llegó a descender cerca de 4.300 metros en menos de 30 segundos. Poco después transmitió el código 7700, utilizado para indicar una emergencia general, y luego el 7500, que señala una interferencia ilícita o posible secuestro. La aeronave hizo movimientos erráticos cerca de la frontera entre Jordania y Arabia Saudita y finalmente se dirigió hacia Tabuk.

Ante la posibilidad de que el avión hubiera sido secuestrado, la Fuerza Aérea israelí puso cazas en el aire. Más tarde, el primer ministro sostuvo que el copiloto había intentado estrellar el avión y elogió a los pasajeros y a la tripulación que intervinieron.

Uno de los elementos decisivos fue que en el avión no viajaban solamente los dos pilotos que estaban a cargo del vuelo. Había otros dos pilotos de FlyDubai que iban como pasajeros. Según una fuente citada por The Jerusalem Post, fueron incorporados porque existía la posibilidad de que cambios de ruta en la región prolongaran el viaje y provocaran que la tripulación original superara las horas de servicio permitidas. Esa decisión operativa, tomada antes del incidente y sin relación con una alerta de seguridad, terminó siendo crucial.

DOS PILOTOS ADICIONALES TOMARON EL MANDO

Después de que el comandante resultara herido y el agresor fuera reducido, esos dos pilotos adicionales acudieron a la cabina y asumieron el mando de la aeronave. FlyDubai confirmó que miembros de su tripulación que viajaban en el avión aseguraron la aeronave, la desviaron y consiguieron aterrizarla sin problemas.

El comandante Machchhar resultó herido y fue trasladado a un hospital, al igual que el copiloto señalado como agresor. Las autoridades saudíes no difundieron detalles sobre la naturaleza de las heridas ni confirmaron públicamente la versión israelí sobre el ataque.

El aeropuerto de Tabuk informó que recibió la llamada de socorro a las 8.44, hora local, y que el avión aterrizó a las 9.45. Arabia Saudita abrió una investigación para establecer las circunstancias del episodio. Tras el aterrizaje, los pasajeros permanecieron en la terminal mientras se preparaba un avión de reemplazo. El vuelo de regreso a Israel partió de Tabuk por la tarde, según las autoridades del aeropuerto.

Tampoco está verificado que el copiloto haya pronunciado la expresión “Alá es grande”, una versión que circuló tras el incidente. Hasta el momento, ese dato no aparece confirmado por fuentes oficiales o por una reconstrucción independiente, por lo que no permite sacar conclusiones sobre sus motivaciones.

Por ahora, hay una parte comprobada y otra todavía abierta. Está confirmado que el FZ1073 emitió señales de emergencia, descendió bruscamente, se desvió a Tabuk y aterrizó sin víctimas mortales. También está confirmado que los dos pilotos originales resultaron heridos y que otros pilotos de Flydubai ayudaron a recuperar el control. Lo que aún deben determinar los investigadores es por qué se inició la agresión, cuál era la intención del copiloto y si el episodio constituyó, como sostiene Israel, un intento deliberado de atentado.