Gritos, angustia, sangre y terror: una verdadera pesadilla en el aire

El avión perdió miles de pies de altura en segundos, mientras los viajeros escuchaban gritos y veían escenas de pánico y sangre. “Estábamos a punto de estrellarnos”, relató una pasajera. El vuelo FZ 1073, que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv, se convirtió en una pesadilla para sus 174 pasajeros. Cuando se acercaba a la frontera jordana, el avión comenzó a perder altura abruptamente. “Fue como si tuviéramos una gran turbulencia, pero no había turbulencias”, recordó Almog Italie, quien comparó la experiencia con una “montaña rusa”.

En medio del descenso, el interior de la aeronave se transformó en un escenario de caos. “Vi un enorme caos en la parte delantera del aparato, cerca de la cabina de mando”, contó Italie. “Entendimos que uno de los pilotos había apuñalado al otro, que los pasajeros y miembros de la tripulación habían tomado el control”, agregó.

El miedo se apoderó de los viajeros. “Oí gritos, gente histérica. En un momento, pierdes pie. Ya no estás ahí, ya no estás entre los vivos”, relató Shaim Nazarovitz, quien describió la experiencia como un vuelo “absolutamente aterrador”.

“Estábamos a punto de estrellarnos”, recordó Miryam Shira Ohayon, otra pasajera, que destacó la reacción de quienes intervinieron para reducir al copiloto. “Es solo gracias al ingenio de muchas personas que lo redujeron y lo neutralizaron que todos los que iban a bordo quedaron sanos y salvos”, explicó.

La escena estuvo marcada por la sangre y la desesperación. “Había mucha sangre” y los pasajeros “estaban muy nerviosos, creían que iban a morir”, contó Ohayon desde el aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudita, donde el avión realizó un aterrizaje de emergencia. La mujer viajaba para asistir a una ceremonia en memoria de su hermano, asesinado durante el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023.

La angustia también quedó registrada en un video grabado dentro del avión. Un pasajero con una herida abierta en la cabeza pidió ayuda: “Si alguien me escucha: necesitamos ayuda. Estamos a punto de aterrizar en Tabuk, al parecer en Arabia Saudita. Una zona desconocida”. Tras horas de incertidumbre, los pasajeros pudieron continuar su viaje hacia Israel. “Ha sido un día de locos. Afortunadamente, para nosotros, todo ha acabado bien”, resumió Italie.